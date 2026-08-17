Thị trường xe máy điện bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm khi học sinh, sinh viên và người đi làm có nhu cầu mua phương tiện mới trước năm học. Sau thời gian liên tục tung khuyến mại để kích cầu, một số hãng và đại lý đã bắt đầu thu hẹp ưu đãi, khiến giá bán thực tế của một số mẫu xe quay đầu tăng.

Khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội cho thấy diễn biến này rõ hơn ở những mẫu xe có mức giá phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc đang có lượng khách quan tâm cao.

Honda icon e: là một trong những mẫu xe điện hướng tới nhóm khách hàng trẻ đang có biến động giá đáng chú ý. Theo khảo sát của PV tại Head Thắng Lợi 1 trên đường Trần Khánh Dư (Hà Nội), nhân viên đại lý cho biết mẫu xe này hiện đã bị cắt khoản trợ giá từng áp dụng trong các tháng trước.

Theo đó, giá bán thực tế của Honda icon e: hiện tăng khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước, quay về mức khoảng 30,04 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá này đã bao gồm pin.

Honda icon e: hiện tăng khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước.

Honda icon e: được định vị là mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, hướng tới học sinh, sinh viên và người dùng có nhu cầu di chuyển trong phạm vi thành phố. Xe có thiết kế nhỏ, chiều cao yên thấp, thuận tiện cho việc điều khiển và sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, xét về khả năng vận hành, mẫu xe này không thực sự nổi bật nếu đặt cạnh một số đối thủ cùng tầm giá. Công suất động cơ và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc vẫn là những yếu tố khiến Honda icon e: khó tạo khác biệt rõ rệt trong phân khúc.

Một mẫu xe điện khác của Honda là UC3 cũng đang có giá bán thực tế cao hơn mức giá kích cầu mà hãng từng áp dụng. Tại Head Thắng Lợi 3 trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), Honda UC3 hiện được chào bán khoảng 58-58,5 triệu đồng.

Honda UC3 hiện được chào bán khoảng 58-58,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá niêm yết chính thức của Honda UC3 là 78,5-79,9 triệu đồng, đã bao gồm pin, tùy phiên bản và màu sắc. Ngay từ khi mở bán, Honda đã áp dụng mức giá bán kích cầu khoảng 56,5-57,9 triệu đồng cho mẫu xe này.

Như vậy, giá thực tế tại đại lý hiện cao hơn khoảng 500.000 đồng đến 2 triệu đồng so với mức giá kích cầu trước đó.

Đáng chú ý, nguồn cung một số màu của Honda UC3 đang có sự chênh lệch. Nhân viên một đại lý cho biết bản màu trắng hiện cao hơn bản màu đen khoảng 500.000 đồng do khan hàng.

“Hiện tại UC3 bản màu trắng đang đắt hơn 500.000 đồng so với màu đen vì khan hàng. Nếu mua bản màu trắng, khách hàng phải chấp nhận đợi. Thời gian đợi nhanh hay chậm phụ thuộc vào hãng”, nhân viên đại lý này cho biết.

Tương tự như Honda, Yadea đã không còn duy trì chính sách giảm 5-10% giá niêm yết dành cho khách hàng đổi xe máy xăng sang xe điện từ cuối tháng 7.

Tại một đại lý Yadea ở Gia Lâm (Hà Nội), Volt Guard U80 hiện quay về mức giá 38,99 triệu đồng. Đây là mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, nhiều trang bị công nghệ và các tính năng an toàn.

Volt Guard U80 hiện quay về mức giá 38,99 triệu đồng.

Ở nhóm phổ thông, Yadea Ova hiện có giá 18,19 triệu đồng. Xzone được giảm trực tiếp 1 triệu đồng, từ 15,99 triệu xuống còn khoảng 14,99 triệu đồng.

Hai mẫu xe này có lợi thế ở mức giá dễ tiếp cận, kiểu dáng nhỏ gọn và phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, công suất động cơ cũng như quãng đường di chuyển vẫn chưa phải điểm mạnh nếu so với những mẫu xe điện ở phân khúc cao hơn.

Trong khi Honda, Yadea bắt đầu thu hẹp ưu đãi ở một số mẫu, Yamaha hiện vẫn duy trì chính sách giảm giá cho NEO's. Trong tháng 8, mẫu xe này tiếp tục được ưu đãi 12 triệu đồng, đưa giá bán xuống 36,9 triệu đồng, đã bao gồm một pin và bộ sạc.

Yamaha NEO's được xem là một trong những mẫu xe điện có thiết kế hướng tới khách hàng trẻ. Phiên bản 2026 sở hữu kiểu dáng thời trang, đèn LED tròn đặc trưng và nhiều lựa chọn màu sơn. Xe sử dụng động cơ điện do Yamaha phát triển.

Dù vậy, mức giá của NEO's vẫn thuộc nhóm khá cao trong phân khúc. Nếu chỉ sử dụng một pin, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc cũng chưa phải lợi thế nổi bật so với một số đối thủ.

Tương tự, xe máy điện VinFast hiện tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 1,2-4,9 triệu đồng tùy sản phẩm và phương án sở hữu pin.

Trong đó, Amio và Amio S trở thành hai mẫu xe có giá thấp nhất của VinFast sau khi cùng được giảm 2,3 triệu đồng, xuống còn 11,6 triệu đồng. Flazz hiện có giá từ 14,2 triệu đồng, giảm 2,7 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast hiện tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 1,2-4,9 triệu đồng tùy sản phẩm và phương án sở hữu pin.

Evo Lite cũng được điều chỉnh giá xuống 14,3-18,9 triệu đồng, thấp hơn 2,7-3,7 triệu đồng tùy phương án thuê pin hoặc mua kèm pin.

Ở nhóm xe tay ga điện, Feliz 2025 được giảm 1,9 triệu đồng, còn 26 triệu đồng. Feliz II có giá mới từ 23-28,7 triệu đồng sau khi giảm 1,8-1,9 triệu đồng.

Mức giảm lớn nhất trong đợt này thuộc về Viper, lên tới 4,9 triệu đồng. Sau ưu đãi, bản thuê pin có giá 35 triệu đồng, trong khi bản kèm pin được niêm yết 40,6 triệu đồng.

Diễn biến giá trong nửa đầu tháng 8 cho thấy thị trường xe máy điện đang có sự phân hóa rõ. Trong khi một số hãng tiếp tục giảm giá để mở rộng nhóm khách hàng, một số mẫu xe bắt đầu thu hẹp ưu đãi khi nhu cầu mua sắm tăng lên trước mùa tựu trường.

Với người mua, việc giá bán giữa các đại lý có thể chênh lệch do chính sách hỗ trợ, nguồn cung và màu xe khiến khảo sát nhiều nơi trước khi xuống tiền trở nên cần thiết, đặc biệt với những mẫu vừa kết thúc chương trình trợ giá.

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