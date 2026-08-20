Gian lận tua km xe ô tô cũ từng bị xem là vấn nạn trong những năm 1980-1990, nhưng đang có dấu hiệu quay trở lại tại Anh khi các thiết bị công nghệ mới cho phép can thiệp vào dữ liệu quãng đường của ô tô.

Theo This is Money, sự phổ biến của các thiết bị được bán trực tuyến đang khiến người mua xe cũ đối mặt với nguy cơ mua phải những chiếc xe có số km thực tế cao hơn đáng kể so với con số hiển thị trên đồng hồ.

Những thiết bị này không nhất thiết tua ngược công tơ mét mà có thể tạm dừng việc ghi nhận quãng đường khi xe đang vận hành. Một số thiết bị còn can thiệp vào các hệ thống điện tử liên quan, khiến việc phát hiện hành vi gian lận trở nên khó khăn hơn.

Dữ liệu từ công ty kiểm tra lịch sử xe carVertical cho thấy, mẫu xe crossover gia đình Qashqai nổi tiếng của Nissan bị nhắm mục tiêu nhiều hơn bất kỳ mẫu xe nào khác.

Mẫu xe crossover gia đình Qashqai nổi tiếng của Nissan bị gian lận số km cao nhất.

Nissan Qashqai là mẫu xe có tỷ lệ gian lận số km cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2026. Khoảng 10,8% số xe Qashqai được kiểm tra có dấu hiệu bị can thiệp, với trung bình 12.250 dặm (khoảng 19.700 km) bị xóa khỏi dữ liệu.

Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức 3,4% năm 2024 và 9,7% năm 2025. Với gần 750.000 chiếc Qashqai được đăng ký tại Anh, carVertical ước tính số xe có nguy cơ bị can thiệp có thể lên tới hàng chục nghìn chiếc.

Đứng thứ hai là Skoda Octavia với tỷ lệ 8,2%, trong khi Audi Q5 và Audi A6 lần lượt ở mức 8,1% và 7,4%. Đáng chú ý, Audi có tới 6 mẫu xe lọt top 20 gồm Q5, A6, Q7, A5, A3, A4 và TT.

Một số mẫu xe khác cũng có tỷ lệ gian lận số km đáng chú ý như Land Rover Defender 7%, Range Rover 5,2%, Discovery 5%, Volkswagen Golf 4,7%, BMW 3 Series 3,9% và BMW 5 Series 3,8%.

Đáng chú ý, Audi có tới 6 mẫu xe lọt top 20 gồm Q5, A6, Q7, A5, A3, A4 và TT.

Land Rover Defender gây chú ý bởi mức quãng đường bị xóa trung bình lên tới 51.237 dặm, tương đương hơn 82.000 km. Với BMW 5 Series, con số này là 38.388 dặm, trong khi Volkswagen Passat là 31.745 dặm.

Theo carVertical, việc những mẫu xe quen thuộc liên tục xuất hiện trong danh sách cho thấy gian lận số km vẫn là rủi ro đáng lưu ý trên thị trường xe cũ, không chỉ giới hạn ở những mẫu xe giá rẻ.

Nguyên nhân được cho là một phần đến từ sự xuất hiện của các thiết bị chặn số km giá rẻ. Một số sản phẩm được quảng cáo có khả năng hoạt động gần như không thể phát hiện và có giá từ 200-900 bảng Anh.

Hành vi gian lận không chỉ khiến người mua phải trả giá cao hơn giá trị thực của chiếc xe. Xe có số km hiển thị thấp hơn thực tế cũng có thể đã bị khai thác nhiều hơn, khiến các bộ phận quan trọng bị hao mòn nhưng người mua không nhận biết được.

Điều này có thể dẫn tới chi phí sửa chữa phát sinh sớm hoặc làm tăng nguy cơ hỏng hóc do các bộ phận đã vượt quá tuổi thọ sử dụng dự kiến.

Theo dữ liệu được công bố, người mua xe cũ tại Anh được khuyến cáo kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, hồ sơ kiểm định và sự nhất quán của số km qua từng thời điểm trước khi giao dịch.

Đáng chú ý, nguy cơ gian lận có thể còn gia tăng nếu Anh triển khai kế hoạch thu phí xe điện và xe hybrid cắm sạc dựa trên số dặm di chuyển từ năm 2028. Khi quãng đường thực tế trở thành cơ sở để tính phí, động cơ can thiệp vào dữ liệu số km có thể trở nên lớn hơn.

Các chuyên gia vì vậy lo ngại công nghệ mới có thể khiến một hình thức gian lận tưởng như đã lỗi thời tiếp tục tồn tại, đồng thời làm gia tăng rủi ro cho người mua xe cũ.

Theo Dailymail

Bạn có bình luận thế nào về thông tin trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!