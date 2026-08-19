Bài thử nghiệm được thiết kế riêng cho xe điện

Cách đây gần 2 năm, chuyên trang về xe Autocar tiến hành nâng cấp quy trình thử nghiệm xe vốn đã được duy trì trong hơn một thế kỷ. Trong đó, một thay đổi đáng chú ý là tập trung nhiều hơn vào xe điện và xe hybrid (PHEV), đồng thời bổ sung các bài kiểm tra nhằm đánh giá sát hơn khả năng vận hành thực tế của từng mẫu xe.

Một trong những nội dung mới là bài thử nghiệm hiệu quả năng lượng trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Mục tiêu là tạo cơ hội để xe điện và xe hybrid thể hiện rõ hơn ưu thế về khả năng tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, xe điện chủ yếu được đánh giá thông qua các bài kiểm tra hiệu quả tương tự những mẫu xe khác. Các bài thử gồm bài kiểm tra trên đường đua, bài kiểm tra ở tốc độ cao nhằm mô phỏng việc chạy đường cao tốc ở tốc độ 70 dặm/giờ (113 km/h) và mức tiêu thụ năng lượng trung bình trong toàn bộ quá trình thử nghiệm.

55 mẫu ô tô điện được thử nghiệm, đâu là những xe tiết kiệm điện nhất?

Tuy nhiên, cách kiểm tra này chưa thực sự phản ánh đầy đủ lợi thế của xe điện. So với động cơ đốt trong, xe điện có thể đạt hiệu quả cao hơn khi chạy ở tốc độ thấp và đặc biệt có khả năng thu hồi năng lượng trong quá trình giảm tốc.

Bởi vậy, bài thử nghiệm "hàng ngày" của Autocar được xây dựng riêng để đánh giá những yếu tố này.

Bài thử nghiệm được thực hiện trên đường đua số 2 của Horiba MIRA, với 4 vòng chạy liên tiếp. Đường thử có dạng gần giống một tam giác đều, dài khoảng 2,2 dặm (khoảng 3,5 km) và có hai hoặc ba làn đường.

Trong mỗi vòng, xe được vận hành ở các mức tốc độ tăng dần từ 20 đến 50 dặm/giờ (khoảng 32-80 km/h), mỗi lần tăng 10 dặm/giờ (khoảng 16 km/h). Xe cũng phải dừng hoàn toàn hai lần trong mỗi vòng để có cơ hội tái tạo và phân bổ lại năng lượng.

Tương tự các bài kiểm tra hiệu quả năng lượng khác, dữ liệu được ghi nhận thông qua máy tính hành trình của xe. Hệ thống được thiết lập lại trước mỗi lần thử nghiệm.

Sau khi hoàn thành bài thử trên đường đua, những chiếc xe tiếp tục được sử dụng thêm hàng trăm dặm dưới sự điều khiển của các chuyên gia thử nghiệm. Việc này giúp kiểm tra độ chính xác của dữ liệu mà máy tính hành trình ghi nhận.

55 mẫu xe điện được đưa vào thử nghiệm

Kể từ khi quy trình thử nghiệm mới được áp dụng, Autocar đã thử nghiệm tổng cộng 55 mẫu xe điện mới.

Đáng chú ý, chỉ có một mẫu xe cho kết quả ở bài thử nghiệm "hàng ngày" không tốt hơn bài thử nghiệm đường dài ở tốc độ tương đương 70 dặm/giờ (113 km/h). Đó là Lotus Evija, mẫu xe có công suất lên tới 2.013 mã lực và được xem là trường hợp đặc biệt.

Phần lớn những mẫu xe còn lại đều cho thấy hiệu quả tốt hơn khi vận hành ở điều kiện mô phỏng việc sử dụng hàng ngày.

Trong số 55 mẫu xe, có 9 mẫu đạt mức 5 dặm/kWh (khoảng 8,05 km/kWh) hoặc cao hơn. Đây là những mẫu xe cho thấy khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả trong bài thử nghiệm.

Đáng chú ý, không phải tất cả đều là những mẫu xe nhỏ và nhẹ như có thể dự đoán.

Phần lớn những mẫu xe còn lại đều cho thấy hiệu quả tốt hơn khi vận hành ở điều kiện mô phỏng việc sử dụng hàng ngày.

Renault 5 và Hyundai Inster chỉ nhỉnh hơn mức 5,0 dặm/kWh (khoảng 8,0 km/kWh). Trong khi đó, Honda Super N và BYD Dolphin Surf đều đạt 5,6 dặm/kWh (khoảng 9,0 km/kWh).

Renault 4 E-Tech cũng đạt mức 5,6 dặm/kWh (khoảng 9,0 km/kWh), trong khi MG 4 EV Urban đạt 5,5 dặm/kWh (khoảng 8,85 km/kWh).

Đáng chú ý hơn là Ford Puma Gen-E. Đây là mẫu xe duy nhất trong nhóm đạt mức trên 6 dặm/kWh (khoảng 9,66 km/kWh), với kết quả 6,2 dặm/kWh (khoảng 9,98 km/kWh).

Những con số này cho thấy hiệu quả năng lượng của xe điện không chỉ phụ thuộc vào kích thước hay trọng lượng. Thiết kế tổng thể, hệ thống truyền động và cách chiếc xe vận hành đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức tiêu thụ điện.

Một trong những kết quả gây bất ngờ là Volvo ES90 phiên bản Extended Range Single Motor.

Mẫu xe nặng hơn 2,3 tấn nhưng vẫn đạt mức tiêu thụ 5,0 dặm/kWh (khoảng 8,05 km/kWh) trong bài thử nghiệm. Đây là con số đáng chú ý nếu xét đến kích thước và trọng lượng của xe.

Một trường hợp khác là Cupra Born VZ. Mẫu xe đạt 5,1 dặm/kWh (khoảng 8,21 km/kWh) dù được trang bị bộ mâm 20 inch, mô-men xoắn 402 lb-ft và hướng tới khả năng vận hành thiên về hiệu suất.

Kết quả của hai mẫu xe cho thấy một chiếc xe điện lớn hoặc có hiệu suất cao chưa chắc đã đồng nghĩa với mức tiêu thụ năng lượng kém.

Ở chiều ngược lại, một số mẫu xe được kỳ vọng có khả năng tiết kiệm điện tốt lại không đạt kết quả như mong đợi.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range chỉ đạt 3,6 dặm/kWh (khoảng 5,8 km/kWh), trong khi Citroën ë-C3 đạt 4,0 dặm/kWh (khoảng 6,4 km/kWh) và Mini Aceman SE đạt 4,3 dặm/kWh (khoảng 6,9 km/kWh).

Qua 55 mẫu xe được thử nghiệm, dữ liệu cho thấy hiệu quả sử dụng năng lượng của xe điện có thể khác nhau khá lớn, ngay cả giữa những mẫu xe có kích thước và mục đích sử dụng tương đồng.

Đặc biệt, việc đánh giá xe điện chỉ dựa trên quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc có thể chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả vận hành. Mức tiêu thụ điện thực tế mới là yếu tố quyết định chiếc xe sử dụng năng lượng hiệu quả đến đâu.

Sau gần 2 năm áp dụng bài thử nghiệm mới, dữ liệu thực tế từ 55 mẫu xe cho thấy những chiếc xe điện tiết kiệm năng lượng nhất không hoàn toàn nằm trong nhóm nhỏ, nhẹ; đồng thời, một số mẫu xe tưởng như có lợi thế về hiệu quả lại cho kết quả thấp hơn dự đoán.

Theo Autocar

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