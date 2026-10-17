Thị trường ô tô Việt Nam đang đón nhiều mẫu xe sử dụng công nghệ động cơ REEV, trong đó có bán tải VinFast VF Wild, mẫu xe sang Volkswagen ID. Era 9X và mẫu SUV iCaur V27.

Xe điện công nghệ REEV dần gia nhập thị trường Việt

REEV (Range-Extended Electric Vehicle) còn gọi là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Công nghệ này sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi vẫn có cả động cơ xăng đóng vai trò như một máy phát điện, giúp xe tiếp tục vận hành khi pin giảm dung lượng.

Với cách kết hợp này, REEV được kỳ vọng mang lại trải nghiệm lái của xe điện nhưng giảm nỗi lo hết pin giữa đường, đặc biệt trên những hành trình dài. Đây cũng là dòng xe đã và đang được nhiều hãng đưa về thị trường trong nước nhằm bổ sung cho dải sản phẩm điện hoá hiện nay.

VinFast VF Wild được coi là mẫu xe REEV đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Ảnh: VF

Trong đó, VinFast VF Wild là mẫu bán tải điện REEV đầu tiên tại thị trường Việt Nam vừa ra mắt ngày 19/9. Xe có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, dự kiến đạt phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.000km.

Ở phân khúc SUV cao cấp, hãng xe Đức Volkswagen cũng đã nhận đặt cọc mẫu xe mới ID. Era 9X từ tháng 9, dự kiến ra mắt tháng 11 tới với giá bán dự kiến dưới 3 tỷ đồng.

Volkswagen ID. Era 9X được định vị là SUV cỡ lớn (full-size) với cấu hình 6 chỗ ngồi, sử dụng bộ pin 65,2kWh kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L làm máy phát điện. Theo hãng xe Đức, ID. Era 9X có phạm vi hoạt động kết hợp tối đa tới 1.651km theo chu trình thử nghiệm CLTC.

Volkswagen ID. Era 9X được định vị là SUV cỡ lớn (full-size) với cấu hình 6 chỗ ngồi. Ảnh: VW

Một thương hiệu hoàn toàn mới thuộc tập đoàn Chery là iCaur cũng hé lộ đưa dòng SUV cỡ D V27 sử dụng công nghệ REEV về lắp ráp tại nhà máy liên doanh với Geleximco ở Hưng Yên. Mẫu xe dự kiến mở bán trong nước vào cuối năm nay.

V27 dự kiến là mẫu xe đầu tiên được iCaur phân phối tại Việt Nam trong quý IV/2026. Ảnh: iCaur

Theo thông tin nhà sản xuất, iCaur V27 sử dụng hệ truyền động REEV với công suất 449 mã lực, mô-men xoắn 505Nm và hệ dẫn động 4 bánh bằng điện. Bộ pin dung lượng 34,41kWh hỗ trợ sạc nhanh từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút. Phạm vi hoạt động kết hợp được công bố lên tới 1.200km.

Ngoài 3 cái tên chắc chắn góp mặt tại thị trường Việt Nam trong quý IV kể trên, thương hiệu ô tô Trung Quốc Li Auto cũng dự kiến có mặt tại Việt Nam vào cuối năm nay với 3 mẫu xe cùng sử dụng công nghệ REEV là L6, L7 và L9.

Sự xuất hiện của các mẫu xe trên cho thấy công nghệ REEV đang được mở rộng sang nhiều phân khúc, từ bán tải phục vụ công việc đến xe sang cỡ lớn và SUV mang phong cách địa hình. Xu hướng này góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến các dòng xe xanh.

REEV khác gì xe điện và hybrid thông thường?

Trở lại với khái niệm khá mới mẻ REEV, đây là viết tắt của Range-Extended Electric Vehicle (hay một số tài liệu viết là EREV), nghĩa là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Điểm cốt lõi của công nghệ này nằm ở nguyên lý truyền động với mô-tơ điện là nguồn động lực duy nhất dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng làm nhiệm vụ kéo máy phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống điện hoặc nạp pin. Xe vẫn có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài như ô tô điện thuần túy.

Khác biệt này giúp REEV không hoàn toàn phụ thuộc vào trạm sạc. Khi pin còn đủ điện, xe vận hành bằng mô-tơ điện. Khi dung lượng pin giảm xuống mức thấp, động cơ xăng được khởi động để phát điện, giúp xe tiếp tục di chuyển mà không cần dừng lại tìm trạm sạc ngay lập tức.

Động cơ xăng trên xe REEV không tham gia vào việc dẫn động. Ảnh: InsideEVs

Với xe thuần điện (BEV), năng lượng vận hành được lưu trữ trong pin và xe không có động cơ đốt trong để phát điện. Trong khi đó, xe hybrid thông thường (HEV) có thể sử dụng động cơ xăng, mô-tơ điện hoặc kết hợp cả hai để truyền lực tới bánh xe. Còn hybrid cắm sạc (PHEV) cũng có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài, nhưng động cơ xăng vẫn có khả năng trực tiếp dẫn động bánh xe.

Trên thực tế, REEV có một số điểm tương đồng với công nghệ e-Power trên Nissan Kicks, mẫu crossover từng bán tại Việt Nam từ năm 2022.

Kicks sử dụng động cơ xăng 1.2L để kéo máy phát điện, trong khi mô-tơ điện công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 280Nm trực tiếp dẫn động bánh xe. Về nguyên lý, đây là hệ truyền động hybrid nối tiếp, có cách vận hành gần với REEV.

Tuy nhiên, Nissan Kicks e-Power lại không hỗ trợ cắm sạc ngoài. Pin được nạp duy nhất thông qua máy phát điện và năng lượng thu hồi khi giảm tốc, vì vậy xe vẫn được xếp vào nhóm hybrid chứ không phải REEV theo định nghĩa có khả năng sạc ngoài.

Về mặt kỹ thuật, các mẫu REEV mới thường sở hữu bộ pin lớn hơn, cho phép chạy thuần điện trong quãng đường dài hơn trước khi cần đến động cơ xăng phát điện.

Theo các chuyên gia, REEV có lợi thế về khả năng di chuyển đường dài và mang lại trải nghiệm vận hành đặc trưng của xe điện, nhưng không đồng nghĩa luôn tiết kiệm nhiên liệu hơn xe hybrid thông thường. Khi pin giảm dung lượng, động cơ xăng phải hoạt động để phát điện, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ phụ thuộc vào hiệu suất hệ thống, tốc độ và điều kiện vận hành.

Do đó, sức hút của các dòng xe sử dụng công nghệ REEV tại Việt Nam không chỉ nằm ở phạm vi di chuyển công bố, mà còn phụ thuộc vào giá bán, chi phí sử dụng, bảo dưỡng và khả năng tiếp cận dịch vụ hậu mãi của các hãng xe.

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