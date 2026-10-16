Số liệu phân tích gần một triệu xe hybrid cắm sạc (PHEV) cho thấy, mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế cao gấp hơn 3 lần kết quả thử nghiệm. Nguyên nhân chính là người dùng không sạc pin thường xuyên như giả định.

Xe hybrid cắm sạc (PHEV) được kỳ vọng kết hợp ưu điểm của động cơ điện và động cơ đốt trong, giúp tiết kiệm nhiên liệu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn tại châu Âu cho thấy hiệu quả thực tế của dòng xe này thấp hơn đáng kể so với số liệu công bố.

Theo Carscoops, các nhà nghiên cứu tại Viện Fraunhofer (Đức) đã phân tích dữ liệu từ 981.035 xe PHEV sản xuất trong giai đoạn 2021-2023. Dữ liệu được thu thập thông qua hệ thống giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu trên xe (OBFCM), qua đó cho phép so sánh kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn WLTP với mức tiêu thụ trong điều kiện vận hành thực tế.

Kết quả cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe PHEV lên tới 6,12 lít/100km, cao gấp gần 4 lần con số 1,57 lít/100km trong thử nghiệm WLTP.

Ngay cả khi pin ở trạng thái cạn điện, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của các mẫu xe trong nghiên cứu vẫn ở mức 2,98 lít/100km. Con số này gần gấp đôi mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố theo phép thử tiêu chuẩn.

Người dùng ít sạc pin, xe PHEV khó đạt mức tiết kiệm như kỳ vọng

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chênh lệch là thói quen sử dụng của chủ xe. Nhiều người không cắm sạc thường xuyên, khiến xe phải vận hành bằng động cơ đốt trong nhiều hơn dự kiến.

Dữ liệu cho thấy xe PHEV cá nhân chạy hoàn toàn bằng điện khoảng 45-49% thời gian, trong khi tỷ lệ này ở xe dịch vụ chỉ đạt 11-15%. Trong khi đó, các tính toán theo tiêu chuẩn WLTP giả định tỷ lệ vận hành bằng điện ở mức khoảng 70-85%.

Khi pin không được sạc đầy, quãng đường xe có thể chạy bằng điện bị thu hẹp. Động cơ xăng hoặc diesel vì thế phải hoạt động nhiều hơn, trong khi chiếc xe vẫn phải mang theo bộ pin và hệ thống điện có trọng lượng đáng kể. Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng giữa điều kiện thử nghiệm và thực tế sử dụng.

PHEV có thể đạt mức tiêu thụ nhiên liệu rất thấp nếu chủ xe thường xuyên sạc điện và chủ yếu di chuyển trong phạm vi hoạt động của mô-tơ điện. Ngược lại, nếu ít sạc hoặc thường xuyên chạy những hành trình dài vượt quá quãng đường chạy điện, lợi thế tiết kiệm nhiên liệu sẽ giảm đi.

Ngoài thói quen sạc pin, các nhà nghiên cứu còn chỉ ra rằng mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế của động cơ đốt trong thường cao hơn trong phòng thí nghiệm. Phạm vi hoạt động bằng điện cũng có thể giảm do thời tiết lạnh, tốc độ di chuyển cao, thay đổi độ cao và các điều kiện vận hành khác.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Một số mẫu PHEV cao cấp của Đức, trong đó có xe Porsche, ghi nhận mức tiêu thụ trung bình khoảng 7 lít/100km. Trong khi đó, một số mẫu xe của KIA, Toyota, Ford và Renault thậm chí chỉ có mức tiêu thụ được ghi nhận dưới 1 lít/100km theo cách tính của nghiên cứu.

Sự khác biệt này không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn liên quan đến cách sử dụng xe, đặc điểm hành trình và mức độ thường xuyên sạc pin. Porsche cho biết các số liệu công bố của hãng tuân thủ quy trình thử nghiệm của Liên minh châu Âu (EU), còn chênh lệch xuất phát từ điều kiện lái xe và thói quen sử dụng khác nhau.

Mua xe PHEV có thực sự tiết kiệm nhiên liệu?

Theo các chuyên gia, kết quả nghiên cứu không đồng nghĩa xe PHEV không có lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu. Vấn đề nằm ở khoảng cách giữa điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn và cách người dùng vận hành phương tiện hằng ngày.

Về nguyên lý, PHEV phù hợp với những người có thể sạc xe thường xuyên tại nhà hoặc nơi làm việc, đồng thời phần lớn hành trình mỗi ngày nằm trong phạm vi chạy điện. Khi đó, động cơ đốt trong chỉ mang tính dự phòng, ít phải hoạt động, giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Ngược lại, với người thường xuyên di chuyển đường dài, ít có điều kiện sạc hoặc sử dụng xe như một phương tiện chạy xăng thông thường, lợi ích kinh tế của PHEV có thể không đạt kỳ vọng. Người mua cũng cần tính đến chi phí sạc điện, giá xe ban đầu và điều kiện sử dụng thực tế thay vì chỉ dựa vào mức tiêu thụ nhiên liệu công bố.

Nghiên cứu của Viện Fraunhofer tiếp tục đặt ra câu hỏi về mức độ đại diện của các phép thử tiêu chuẩn đối với điều kiện vận hành thực tế. Dù vậy, kết quả cũng cho thấy không thể đánh giá hiệu quả của một mẫu PHEV chỉ qua thông số kỹ thuật, bởi thói quen sạc pin của chủ xe có ảnh hưởng rất lớn đến mức tiêu thụ nhiên liệu.

Với dòng xe này, khả năng tiết kiệm không chỉ nằm ở công nghệ mà còn phụ thuộc vào việc người dùng có thường xuyên cắm sạc và khai thác đúng lợi thế của hệ truyền động hybrid cắm điện hay không.

(Theo Carscoops)

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