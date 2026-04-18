Ngày 18/4, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang). Cơ quan chức năng đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai sót của bệnh viện.

Theo kết luận, bệnh viện đã chi phụ cấp ưu đãi nghề cho một số trường hợp chưa đảm bảo điều kiện về mã ngạch chuyên môn y tế, vị trí việc làm cũng như tần suất thực hiện công việc liên quan, với tổng số tiền hơn 113 triệu đồng.

Ngoài ra, việc chi phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho một số trường hợp với hệ số chi chưa phù hợp quy định, do chưa đảm bảo điều kiện về vị trí, môi trường làm việc có các yếu tố độc hại, nguy hiểm, với số tiền hơn 103 triệu đồng.

Thanh tra còn phát hiện một số chứng từ chi từ nguồn dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng niên độ kế toán. Cụ thể, có chứng từ chi từ năm 2022 nhưng sử dụng kinh phí năm 2023 để quyết toán với số tiền hơn 71 triệu đồng; chứng từ năm 2023 lại được chuyển sang năm 2024 để quyết toán với số tiền hơn 927 triệu đồng.

Đối với nguồn dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu và nguồn thu khác, thanh tra xác định một số khoản chi do Khoa Mắt thực hiện như mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị; chi ăn trưa, đồng phục, bánh nước phục vụ bệnh nhân cho “dịch vụ phẫu thuật Phaco về trong ngày” chưa đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, Khoa Mắt chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ thanh toán của các khoản chi này trong kỳ thanh tra, với tổng số tiền hơn 554 triệu đồng, là chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Một số gói thầu có quyết định mua sắm và dự toán chưa được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Năng lực chuyên môn của tổ chuyên gia, tổ thẩm định đấu thầu do bệnh viện thành lập chưa đảm bảo điều kiện về trình độ chuyên môn liên quan đến một số gói thầu theo quy định (có thành viên trình độ Cử nhân Hành chính học).

Yêu cầu thu hồi tiền, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thu hồi hơn 236 triệu đồng của bệnh viện do thanh toán chưa đúng quy định các khoản chi phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời, Thanh tra yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai sót đã được chỉ ra.

Thanh tra cũng yêu cầu thu hồi hơn 554 triệu đồng liên quan đến các khoản chi từ nguồn thu “dịch vụ phẫu thuật Phaco về trong ngày” do Khoa Mắt thực hiện nhưng chưa đảm bảo quy định về hóa đơn, chứng từ; hoàn nhập về nguồn kinh phí hoạt động của bệnh viện.

Trưởng Khoa Mắt và cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn thu "dịch vụ phẫu thuật Phaco về trong ngày” có trách nhiệm liên đới bị yêu cầu hoàn trả số tiền nêu trên.