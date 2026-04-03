Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, ngay sau phần khai mạc, chương trình nghệ thuật và Mega concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” tổ chức và dàn dựng công phu khiến người xem mãn nhãn. Ngay từ những phút mở đầu, sân khấu đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế đa tầng kết hợp màn hình LED, hiệu ứng ánh sáng và không gian trình diễn mở rộng theo chiều sâu…

Phần thực cảnh mở màn của đêm khai mạc được triển khai qua bốn chương nghệ thuật, tạo nên hành trình cảm xúc xuyên suốt từ cội nguồn đến tương lai. Tiếp nối là Hào khí Tây Sơn, chương diễn mang tinh thần sử thi, tôn vinh truyền thống anh hùng và ý chí kiên cường của vùng đất võ. Khép lại phần thực cảnh, Đại ngàn chạm biển xanh trở thành biểu tượng cho sự giao thoa giữa núi rừng và đại dương, mở ra khát vọng kết nối và phát triển trong tương lai.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, các chất liệu văn hóa Tây Nguyên - từ không gian cồng chiêng, vũ điệu dân gian, âm nhạc truyền thống như hát bội đến cảm hứng thi ca của vùng đất võ trời văn được tái hiện theo cách tiếp cận mới, vừa gìn giữ chiều sâu bản sắc vừa tạo sự gần gũi với khán giả đương đại.

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tư duy dàn dựng hiện đại giúp khán giả cảm nhận được chiều sâu lịch sử và nhịp chuyển mình của đời sống văn hóa hôm nay.

“Vũ trụ Say Hi” khuấy động sân khấu Sau phần trình diễn mang màu sắc văn hóa - nghệ thuật, sân khấu khai mạc bất ngờ chuyển mình thành một Mega Concert thực thụ với đại nhạc hội “Vũ trụ “Say Hi”, đánh dấu lần đầu tiên các nghệ sĩ thuộc các mùa chương trình cùng hội tụ trên một sân khấu quy mô lớn.

Từ những tiết mục solo mang dấu ấn cá nhân đến các màn trình diễn tập thể quy mô lớn, “Vũ trụ Say Hi” đã góp phần đưa sân khấu khai mạc vượt khỏi khuôn khổ một chương trình nghi lễ, trở thành một không gian lễ hội đúng nghĩa - nơi âm nhạc, cảm xúc và sự tương tác với khán giả cùng bùng nổ.

Những bản hit đình đám cùng nhiều ca khúc được phối mới riêng cho đêm khai mạc đã biến không gian chương trình thành một lễ hội âm nhạc ngoài trời đầy cảm xúc. Khán giả không chỉ theo dõi mà còn hòa giọng, tương tác và trở thành một phần của màn trình diễn, tạo nên bầu không khí bùng nổ xuyên suốt đại nhạc hội.

Đặc biệt, khoảnh khắc các nghệ sĩ từ Vũ trụ “Say Hi” cùng xuất hiện trong tiết mục mashup hai ca khúc Còn gì đẹp hơn và Khát vọng làm người Việt Nam đã trở thành điểm nhấn cảm xúc của đêm diễn.

Ở phần kết, toàn bộ sân khấu bừng sáng trong đại cảnh kết hợp âm nhạc, ánh sáng và chuyển động tập thể của hàng trăm nghệ sĩ. Hình ảnh biểu trưng cho sự kết nối giữa rừng và biển khép lại chương trình, đồng thời mở ra hành trình Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều kỳ vọng.

Một đêm khai mạc bùng nổ cảm xúc, nhiều điểm nhấn dàn dựng và những khoảnh khắc đáng nhớ đã chính thức mở màn cho Năm Du lịch Quốc gia 2026 - nơi Gia Lai không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận qua âm nhạc, nghệ thuật và trải nghiệm đa giác quan.

Theo thống kê sơ bộ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai: Chuỗi sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 từ ngày 23 - 30/3 đã có 1.262 tin, bài - chiếm gần ½ lượng tin bài các cơ quan báo chí đã thực hiện (gần 3.000 tin, bài trong quý 1). Trên cơ sở sử dụng hệ thống tổng hợp, phân tích thống kê báo chí, mạng xã hội (từ 1/1 - 31/3), có 38.423 thông tin liên quan đến tỉnh Gia Lai trên báo chí, mạng xã hội. Với chủ đề Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 Hashtag: #NamDuLichQuocGia2026 #GiaLai #DaiNganChamBienXanh có 2.086 nội dung được đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Kompa - một trong những công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp tư vấn truyền thông dựa trên nền tảng Dữ Liệu Lớn (Big Data) và ứng dụng công nghệ dữ liệu trong vận hành và phát triển doanh nghiệp - thống kê chương trình Mega concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” xếp hạng 4/10 sự kiện thương hiệu nổi bật trong tuần. Socialite - một đơn vị chuyên về social listening và phân tích dữ liệu mạng xã hội tại Việt Nam - đánh giá chương trình Mega concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” xếp hạng 3/5 sự kiện được chú ý trong tuần.

An Nhiên