Chuỗi siêu thị GO! & Big C Việt Nam trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mãi lớn năm 2025 “Thương Hiệu Lớn Giảm Lớn Wonder Summer” với mức giảm giá đến 50% cho người tiêu dùng, quy tụ nhiều thương hiệu lớn cùng hàng loạt sản phẩm chất lượng.

Diễn ra liên tục từ ngày 4 đến 23/04, Chương trình mang đến cơ hội mua sắm hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người tiêu dùng trên toàn quốc.

Đây là chương trình hợp tác chiến lược giữa Central Retail Việt Nam (CRV) và Central Food Retail Group (CFG Thái Lan: Điều hành các cửa hàng tiện lợi và hàng tiêu dùng gồm: Central Food Hall, Tops, EATHAI, FamilyMart và Central Wine Cellar), nhấn mạnh nỗ lực hợp tác mạnh mẽ với các nhà cung cấp hàng đầu để mang lại giá trị vượt trội cho người tiêu dùng.

Chương trình khuyến mãi sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: GO! & Big C Việt Nam

Chương trình được mở rộng quy mô với sự tham gia của các thương hiệu lớn như: Coca-Cola, Nestle, P&G, DKSH, Diana Unicharm, Acecook, Unilever… mang đến vô vàn các sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi đặc biệt. Không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, đây còn thời điểm “vàng” để trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao từ các thương hiệu uy tín.

Các sản phẩm đã được trưng bày ở chuỗi siêu thị GO! & Big C Việt Nam. Ảnh: GO! & Big C Việt Nam

Hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn đang chờ đón khách hàng trong chương trình lần này, như:

- Quà tặng độc quyền khi mua các sản phẩm đến từ Coca-Cola như: Coca-Cola, Sprite, Fanta. Đặc biệt, khi mua 2 chai Fuze Tea hoặc Nutriboost sẽ có giá siêu ưu đãi và nhận được phần quà đặc biệt cho Monster.-

- “Mua 1 tặng 1” cho các sản phẩm Maggie, ưu đãi đặc biệt dành cho Nescafe.

- Head & Shoulders, Gillette ra mắt phiên bản đặc biệt; Mua 3 sản phẩm Whisper nhận ngay loạt ưu đãi hấp dẫn; Khuyến mãi siêu hot khi mua Combo sản phẩm Olay và mua từ 3 sản phẩm thương hiệu Downy.-

- Siêu khuyến mãi “Mua 1 tặng 1”; “Mua 2 tặng 1” đối với các sản phẩm chăm sóc cá nhân, làm đẹp như: Baby Mild, St.Ives, Gatsby…

- Nhận quà tặng kèm theo khi mua các sản phẩm đến từ thương hiệu Diana Unicharm.

- “Mua 1 tặng 1” khi mua Comfort, Mua Combo Sunsilk nhận ngay quà tặng kèm đặc biệt.

Không dừng lại ở ưu đãi giảm giá, chương trình lần này còn mang đến nhiều đặc quyền mua sắm hấp dẫn như mua càng nhiều, giảm càng sâu, nhận phiếu mua hàng, sản phẩm tặng kèm và nhiều phần quà độc quyền. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để khách hàng vừa tiết kiệm, vừa nhận thêm nhiều lợi ích khi mua sắm tại GO! & Big C.

Loạt sản phẩm ưu đãi lớn tại siêu thị GO! & Big C Việt Nam. Ảnh: GO! & Big C Việt Nam

“Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, việc mua sắm thông minh, tiết kiệm đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Chúng tôi không chỉ mang đến chương trình giảm giá sâu mà còn mong muốn hỗ trợ khách hàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý nhất, nhằm thúc đẩy tiêu dùng, kích cầu thị trường và đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn kinh tế nhiều thử thách”, đại diện CRV nhấn mạnh.

Hãy đến ngay các siêu thị GO! & Big C gần nhất hoặc truy cập vào ứng dụng GO! để mua sắm nhanh chóng, nhận ưu đãi mỗi ngày và đặt hàng - nhận hàng tận nơi.

Ngọc Minh