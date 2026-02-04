“Hứng khởi lăn bánh - An tâm đón Tết”

Đầu năm mới là dịp nhiều gia đình Việt tổ chức những chuyến đi xa, du Xuân đón Tết bên người thân. Thấu hiểu tâm lý của người dùng, Lynk & Co Việt Nam tung loạt ưu đãi trong chiến dịch “Hứng khởi lăn bánh - An tâm đón Tết” cho dòng SUV cao cấp Lynk & Co 01.

Theo đó, hãng sẽ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10-12% giá bán cho khách mua xe Lynk & Co 01 dịp này. Việc hỗ trợ lệ phí trước bạ sẽ giúp chủ sở hữu xe giảm gánh nặng chi phí ban đầu, dễ dàng hơn khi tiếp cận và sử dụng dòng SUV cao cấp của hãng. Ngoài ra, chủ xe sẽ nhận thêm gói bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm, đảm bảo sự an tâm trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng xe, không lo lắng những sự cố phát sinh bất ngờ trong quá trình vận hành. Chính sách được áp dụng từ 1/2/2026 tới 28/2/2026.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình “thu cũ đổi mới”, hệ thống mua bán xe đã qua sử dụng chính hãng Carpla sẽ hỗ trợ lên tới 10 triệu đồng cho khách hàng bán lại xe cũ và mua Lynk & Co 01. Tổng giá trị ưu đãi dành cho mẫu SUV cao cấp trong dịp này lên tới gần 200 triệu đồng.

Lynk & Co 01 - tái định nghĩa chuẩn mực cao cấp

Lynk & Co 01 là dòng xe đầu tiên của thương hiệu Lynk & Co được ra mắt ở quy mô toàn cầu, cũng là mẫu xe chủ lực của hãng tại các thị trường trọng điểm trên toàn thế giới.

Ngay khi ra mắt thị trường Việt Nam, Lynk & Co 01 nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ thiết kế hiện đại mang phong cách châu Âu, đại diện cho thế hệ SUV mới và triết lý New Premium được Lynk & Co theo đuổi ở quy mô toàn cầu. Mẫu SUV cao cấp cho gia đình đạt chứng nhận an toàn 5 sao cao cấp từ tổ chức EURO Ncap.

So với các đối thủ trong phân khúc, Lynk & Co 01 tạo điểm nhấn nhờ phong cách thiết kế độc đáo và khác biệt, đến từ triết lý New Premium định vị cao cấp. Ngoại thất mang ngôn ngữ thiết kế Mega City Contrast, lấy cảm hứng từ lối sống tối giản của người Bắc Âu, ra đời từ trung tâm thiết kế toàn cầu của hãng đặt tại Gothenburg, Thụy Điển.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng Full LED hiệu suất cao, gồm 208 điểm LED đặt tách biệt dưới đèn định vị ban ngày Aurora Borealis đặc trưng. Lưới tản nhiệt Urban Skyline mô phỏng các cung đường thành phố vào ban đêm, vừa tăng tính nhận diện thương hiệu, vừa tối ưu tính khí động học. Thiết kế cụm đèn hậu Energy Cube tạo hiệu ứng phát sáng đa lớp như pha lê, kết hợp logo 3D và cụm ống xả kép đối xứng, mang tinh thần thể thao và thanh lịch.

Lynk & Co 01 có ba tùy chọn màu sắc độc đáo gồm: Crystal White Pearl (Trắng ngọc trai), Sparkling Black (Đen ánh kim) và Mineral Green (Xanh rêu) hoàn toàn mới.

Ở phiên bản mới, Lynk & Co 01 có không gian nội thất hướng đến phục vụ nhu cầu của gia đình, điểm nhấn là toàn bộ hàng ghế bọc da cao cấp và thiết kế công thái học, hỗ trợ người ngồi giảm mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Ghế người lái chỉnh điện 12 hướng, đi kèm đệm đỡ lưng 4 hướng và nhớ vị trí. Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế trước tích hợp sưởi ấm và làm mát.

Không gian giải trí cho gia đình có màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cho trải nghiệm sắc nét và thân thiện người dùng. Dàn âm thanh cao cấp 10 loa Harman Kardon đi kèm kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa 2 vùng độc lập, khả năng lọc bụi mịn PM2.5. Không gian nội thất của Lynk & Co 01 tuân thủ tiêu chuẩn ba không: không nhựa đường, không bông tái chế và không dung môi độc hại. Hãng hướng đến việc sử dụng toàn bộ vật liệu thân thiện môi trường, đạt chuẩn an toàn tiếp xúc cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Khẳng định vị thế an toàn hàng đầu phân khúc, Lynk & Co 01 sử dụng nền tảng khung gầm CMA thế hệ mới, có thép cường lực chiếm 73,2%, thép dập nóng siêu cứng 1.600 Mpa. Ngoài ra, công nghệ hỗ trợ người lái an toàn ADAS có nhóm 15 tính năng, bao gồm các tính năng tiện ích như hỗ trợ lái xe khi ùn tắc, ga tự động có tính năng xếp hàng, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, phanh kiểm soát khi vào cua…

Lynk & Co 01 trang bị động cơ xăng tăng áp Drive-E 2.0TD T4 EVO, công suất tối đa lên tới 215 mã lực tại ngưỡng vòng tua 5.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 325 Nm, từ tua máy 1.800 - 4.500 vòng/ phút. Thông qua hộp số Aisin 8 cấp, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 7 giây, mang đến trải nghiệm vận hành linh hoạt, thể thao, đồng thời tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co 01 được bán ra với hai phiên bản, thông qua nhà phân phối chính hãng Greenlynk Automotives (thuộc Tasco Auto). Lynk & Co 01 Hyper có giá bán 919 triệu đồng và Lynk & Co 01 Hyper Pro có giá 999 triệu đồng. Xe có chế độ bảo hành chính hãng 6 năm hoặc 175.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, phân phối qua hệ thống 39 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ trên toàn quốc.