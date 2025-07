Giữa bối cảnh giá xe mới liên tục leo thang, nhiều người tiêu dùng tại Ấn Độ đang chuyển hướng sang thị trường xe cũ. Một showroom xe sang đã gây bất ngờ khi rao bán hàng loạt xe thể thao và SUV cao cấp với mức giá siêu rẻ, thấp hơn một nửa giá so với thị trường ô tô cũ ở Việt Nam.

Trong một video do kênh YouTube Wow Autos By Nitin đăng tải gần đây, người xem được dẫn đến đại lý Revv It Auto Sports tại thành phố Gurgaon (bang Haryana, Ấn Độ). Tại đây, loạt xe sang đời mới, tình trạng còn tốt, được chào bán với giá "mềm" khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche có giá bán bằng... xe phổ thông

Mở đầu là chiếc Mercedes-Benz GLC 220d sản xuất năm 2018, một mẫu SUV hạng sang thuộc dòng C-Class, được rao bán với giá 20 lakh rupee (khoảng 580 triệu đồng). Đây là xe một chủ, sử dụng máy dầu, mức giá tương đương với một chiếc Hyundai Creta máy dầu bản tiêu chuẩn đang bán mới trên thị trường.

Tiếp đến là hai chiếc Land Rover Discovery Sport đời 2017, phiên bản máy xăng, đều là xe 7 chỗ, một chủ, với mức giá 24 lakh rupee/chiếc (khoảng 700 triệu đồng).

Đáng chú ý, showroom còn chào bán chiếc Range Rover Evoque đời 2020 với giá 48 lakh rupee (khoảng 1,4 tỷ đồng), trong khi xe mới có giá lên tới 80 lakh rupee. Một mẫu SUV hạng sang khác Porsche Cayenne máy dầu đời 2018 cũng được đưa ra với mức giá 45 lakh rupee (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Ngoài ra, đại lý còn sở hữu một chiếc Audi Q8 đời 2021, mới chỉ lăn bánh khoảng 65.000 km, được chào bán 65 lakh rupee, chỉ bằng một nửa giá xe mới (1,35 crore rupee, khoảng 3,9 tỷ đồng).

Nhiều lựa chọn Audi, BMW, Jeep giá hợp lý

Về dòng xe Audi, showroom giới thiệu chiếc Q5 đời 2020, chạy 45.000 km, máy dầu, giá chỉ 33 lakh rupee (tương đương khoảng 977 triệu đồng). Một chiếc Q3 đời 2019, chạy 57.000 km, có giá 18 lakh rupee (tương đương khoảng 533 triệu đồng).

Đặc biệt, nhóm xe Jeep cũng có lựa chọn hấp dẫn: Wrangler đời 2021, mới chỉ đi 19.000 km, giá 48 lakh rupee (khoảng khoảng 1,42 tỷ đồng), trong khi Rubicon đời 2023, mới chạy 35.000 km, được chào giá 57 lakh rupee (khoảng khoảng 1,69 tỷ đồng).

Tâm điểm chính là chiếc Audi TT đời 2015, chỉ mới lăn bánh 31.000 km, được rao bán với giá chỉ 25 lakh rupee (khoảng 725 triệu đồng). Chiếc xe này vốn có màu trắng, nhưng đã được dán decal màu nổi bật cùng cánh gió phía sau để tăng tính thể thao và khác biệt.

