Từ tháng 11/2026, Hyundai N250 và County được nâng thời hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm hoặc 150.000 km. Chính sách này cũng áp dụng cho nhiều dòng xe tải khác của Hyundai như H150, N250SL, N500 Series, N650L, W11 Series, W750 và EX Series.

Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) vừa triển khai chương trình “Hyundai - Gia tăng giá trị”, mở rộng chính sách bảo hành cho nhiều dòng xe thương mại. Trong đó, Hyundai N250 và County là hai mẫu xe đáng chú ý khi được nâng tổng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

So với mức cũ 3 năm hoặc 100.000 km, chính sách mới tăng thêm 2 năm, tương đương 66,7% thời gian bảo hành, đồng thời nâng giới hạn quãng đường thêm 50.000 km, tương đương 50%.

Với Hyundai N250, mẫu xe tải nhẹ phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thời hạn bảo hành dài hơn giúp chủ xe an tâm trong quá trình khai thác, hạn chế rủi ro chi phí sửa chữa đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành.

Trong khi đó, Hyundai County phục vụ vận tải hành khách, đưa đón nhân viên và kinh doanh dịch vụ. Việc nâng giới hạn bảo hành lên 150.000 km mang lại thêm quyền lợi cho các đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng xe thường xuyên.

Không chỉ N250 và County, từ ngày 1/11/2026, chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km còn được áp dụng cho các dòng xe tải nhẹ H150, N250SL, N500 Series, N650L và nhóm tải trung W11 Series, W750, EX Series. Riêng Hyundai Solati đã được nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km từ đầu năm 2026.

Việc mở rộng bảo hành trên nhiều phân khúc không chỉ thể hiện sự tự tin của Hyundai Thành Công Thương Mại vào chất lượng sản phẩm, mà còn khẳng định đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Đặc biệt với các doanh nghiệp sở hữu nhiều đội xe lớn, thời hạn bảo hành giúp giảm thiểu rủi ro chi phí sửa chữa, hỗ trợ chủ động hoạch định ngân sách vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống đại lý 3S Hyundai trên toàn quốc tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng.

Hướng tới dấu mốc 10 năm hoạt động tại Việt Nam (2017 - 2027), Hyundai Thành Công Thương Mại định hướng tiếp tục đẩy mạnh chính sách hậu mãi, tập trung vào quyền lợi dài hạn của khách hàng và hiệu quả khai thác phương tiện.

Phương Dung