Toyota Camry là mẫu sedan cỡ trung quen thuộc tại Việt Nam, từng được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế rộng rãi, khả năng vận hành và độ bền được đánh giá cao. Mẫu xe này cũng xuất hiện phổ biến trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, đặc biệt ở nhóm xe phục vụ công tác.

Gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị tại các địa phương đưa ra thanh lý những chiếc Toyota Camry đã qua sử dụng, chủ yếu thuộc đời 2008-2011. Đây đều là những mẫu xe có tuổi đời khoảng 15-18 năm, được đưa ra đấu giá hoặc thanh lý với giá khởi điểm từ hơn 180 triệu đồng. Mức này thấp hơn giá rao của nhiều xe cùng đời trên thị trường xe cũ hiện nay.

Khảo sát các tin rao cho thấy Camry 2.4G đời 2008 đang được chào bán khoảng 209-255 triệu đồng; đời 2010 khoảng 275-290 triệu đồng, còn đời 2011 phổ biến ở mức 293-330 triệu đồng. Một số xe có tình trạng tốt, số km thấp được rao tới 368 triệu đồng.

Cụ thể, tại Tây Ninh, Văn phòng UBND tỉnh đang bán đấu giá một chiếc Toyota Camry sản xuất năm 2010 với giá khởi điểm 182 triệu đồng. Xe có màu sơn đen, 5 chỗ ngồi, số máy 2AZE167927, số khung RL4BE42K8A6006726, biển số 70A-000.16 và được sản xuất tại Việt Nam.

Theo thông tin từ đơn vị có tài sản bán đấu giá, chiếc xe đã qua sử dụng, được bán kèm đăng ký xe. Người mua tài sản đấu giá phải chịu toàn bộ các loại thuế, phí sang tên và lưu hành xe.

Toyota Camry 2.4G đời 2010. Ảnh minh họa: Duy Linh

Tại Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng thanh lý một chiếc Toyota Camry với giá khởi điểm 200 triệu đồng. Xe mang biển số 64A-006.19, sản xuất năm 2011 tại Việt Nam, có 5 chỗ ngồi, màu sơn đen, số khung RL4BE42K5B6009116 và số máy 2AZ-E206571. Ở đời này, Toyota Camry sử dụng động cơ xăng 2.4L 4 xi-lanh 2AZ-FE, công suất khoảng 165 mã lực và mô-men xoắn khoảng 223 Nm, đi cùng hộp số tự động 5 cấp.

Một chiếc Camry khác được Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thanh lý với giá khởi điểm 226 triệu đồng. Đây là Toyota Camry 2.4G AT sản xuất năm 2010, mang biển số 77A-000.27.

Theo thông tin thẩm định, tại thời điểm kiểm tra các bộ phận gồm hệ thống phanh, hệ thống điện, đèn, còi và máy lạnh được ghi nhận hoạt động bình thường; nội thất còn mới, động cơ hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, chiếc Camry này có số km đã đi rất cao, lên tới 663.399 km. Đây là chi tiết đáng chú ý đối với người có ý định mua bởi số km sử dụng phản ánh đáng kể quá trình vận hành của một chiếc ô tô đã có tuổi đời khoảng 16 năm.

Tại Kiên Giang, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thanh lý một chiếc Toyota Camry 2.4 sản xuất năm 2008 tại Việt Nam với giá 181 triệu đồng. Xe mang biển số 68A-005.95 và đã qua sử dụng. Đây là Camry thế hệ thứ 6, phiên bản 2.4G sử dụng động cơ xăng 2.4L 4 xi-lanh, mã 2AZ-FE, công suất khoảng 165 mã lực, mô-men xoắn khoảng 224 Nm.

Toyota Camry 2.4 sản xuất năm 2008.

Như vậy, 4 chiếc Toyota Camry đời sâu được đưa ra thanh lý có giá khởi điểm từ 181-226 triệu đồng. Trong đó, hai xe sản xuất năm 2010, một xe đời 2011 và một xe đời 2008. Đây đều là những chiếc Camry đã có thời gian sử dụng khá dài, đi kèm đó là số km lăn bánh không hề nhỏ.

So với việc mua một chiếc ô tô mới, mức giá hơn 180 triệu đồng để sở hữu một chiếc Camry cỡ trung là khá thấp. Xe có lợi thế về không gian cabin, phù hợp với nhu cầu chở gia đình và di chuyển đường dài. Một số xe trong danh sách thanh lý vẫn được ghi nhận có động cơ và các hệ thống chính hoạt động bình thường tại thời điểm thẩm định.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất nằm ở tuổi đời và quá trình sử dụng. Sau 15-18 năm, nhiều bộ phận của xe có thể đã hao mòn và cần được bảo dưỡng hoặc thay thế. Với những xe có số km rất cao như chiếc Camry đời 2010 tại Gia Lai, người mua càng phải chú ý đến tình trạng thực tế của động cơ, hộp số, hệ thống treo, phanh, điều hòa và hệ thống điện.

Ngoài giá mua, người trúng đấu giá còn phải chịu các khoản thuế, phí sang tên và lưu hành xe. Do đó, giá khởi điểm không phải là toàn bộ chi phí để đưa chiếc xe vào sử dụng.

Với Camry đời sâu thanh lý, yếu tố quyết định không nằm ở mức giá khởi điểm mà ở tình trạng thực tế của từng chiếc xe. Người mua nên kiểm tra kỹ xe trước khi tham gia đấu giá, đặc biệt với những xe có số km cao, đồng thời tính cả chi phí sang tên, bảo dưỡng và sửa chữa có thể phát sinh. Một chiếc xe có giá mua thấp nhưng cần sửa chữa nhiều vẫn có thể khiến tổng chi phí sở hữu tăng đáng kể.

Bạn có bình luận thế nào về thông tin trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!