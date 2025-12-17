Quản trị biến động, tối ưu công suất

Năm 2025, với tinh thần “chủ động - đổi mới - dám nghĩ, dám làm”, Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tập trung quản trị biến động, kết hợp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tái cấu trúc kinh doanh, từ đó vượt qua mọi khó khăn và về đích sớm.

Năm 2025, Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng BSR đã có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

BSR đã vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 120%, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. BSR cũng tận dụng hiệu quả cửa sổ cơ hội khi giá dầu thô giảm nhưng giá sản phẩm không giảm tương ứng hoặc thậm chí có lúc giá sản phẩm đi ngược với chiều giảm của giá dầu thô, góp phần tối ưu hóa lợi nhuận. Đặc biệt, BSR đã chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bám sát các kịch bản sản xuất kinh doanh được xây dựng và cập nhật theo diễn biến giá dầu cũng như crack spread (chênh lệch giữa giá dầu thô đầu vào và giá trị tổng hợp của các sản phẩm đầu ra), qua đó chủ động điều chỉnh công suất và đẩy mạnh tiêu thụ khi thị trường thuận lợi.

Nhờ đó, BSR đã có kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng; sản lượng sản xuất đạt 7,9 triệu tấn (đạt 108% KH quản trị); doanh thu đạt 142.298 tỷ đồng (đạt 102% KH quản trị); lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng (vượt 262% KH quản trị) và nộp ngân sách nhà nước đạt 14.250 tỷ đồng (đạt 110% KH quản trị).

“Bức tranh” nhiều gam sáng

BSR đã hoàn thành “bức tranh” sản xuất kinh doanh 2025 với nhiều gam sáng đó là:

- Bứt phá giới hạn vận hành an toàn ổn định nhà máy ở công suất bình quân quy đổi là 120%; đánh dấu cột mốc 100 triệu tấn sản phẩm tích lũy kể từ khi nhà máy đi vào vận hành’

- Nhà máy cán mốc 54 triệu giờ công an toàn;

- Đưa tỷ lệ năng lượng tự tiêu thụ và hao hụt của nhà máy về mức 7,2% - mức thấp nhất trong lịch sử vận hành;

- Sản xuất thành công nhiên liệu hàng không bền vững SAF, nhiên liệu hàng hải bền vững SMFO và xăng E10 RON 95, bắt đầu hành trình chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường;

- Năng lực cạnh tranh của BSR đang được củng cố mạnh mẽ tại khu vực khi doanh thu kinh doanh quốc tế năm 2025 đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024.

Năm 2025, Forbes Việt Nam đánh giá thương hiệu BSR đạt giá trị 201,7 triệu USD. Năm 2025 cũng đánh dấu 3 năm liên tiếp BSR được tổ chức quốc tế Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm BB+ “Triển vọng ổn định”, khẳng định năng lực tài chính bền vững và tiềm năng phát triển.

Đồng bộ giải pháp vượt “bão” năm 2026

Với dự báo của Wood McKenzie và Platts, giá dầu thô Dated Brent năm 2026 sẽ xuống dưới 60 USD/thùng do nguồn cung dư thừa kéo dài từ các nước OPEC+, doanh thu hợp nhất của BSR năm 2026 dự kiến sẽ thiếu hụt so với kế hoạch hơn 32 nghìn tỷ đồng. Trong điều kiện Nhà máy đã vận hành ở mức công suất cao hơn rất nhiều công suất thiết kế thì đây là một thách thức lớn.

Năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt trên 7,9 triệu tấn, cao nhất từ khi Nhà máy đi vào vận hành thương mại đến nay, khẳng định vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Để chủ động vượt “bão” 2026, BSR sẽ tập trung triển khai 2 nhóm giải pháp chính. Đó là: tập trung quản trị biến động, hướng tới các mục tiêu đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định, an toàn và liên tục ở công suất cao, tối ưu hóa chi phí và cơ cấu sản phẩm; phục hồi hoạt động sản xuất của Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất nhằm gia tăng nguồn E100 làm nguyên liệu phối trộn sản phẩm xăng E5 và E10; tối ưu hóa dòng tiền để tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính...

Năm 2026, BSR tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ tại các nước Đông Nam Á

BSR đặt mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm gia tăng công suất nhà máy lọc dầu lên mức 123% - 125% công suất thiết kế, góp phần gia tăng từ 6.472 tỷ đồng - 8.763 tỷ đồng ở các kịch bản giá dầu khác nhau; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới và hướng tới doanh thu khoảng 57 nghìn tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và thương mại quốc tế nhằm gia tăng 8.197 tỷ đồng...

Anh Nguyễn