Logistics số đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành logistics Việt Nam. Từ tối ưu vận chuyển, giảm chi phí đến nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển đổi số đã và đang tạo ra những thay đổi rõ nét.

Khi doanh nghiệp, cảng biển, hải quan và các chuỗi liên kết cùng tham gia vào hệ sinh thái logistics số, ngành logistics Việt Nam sẽ từng bước nâng cao vị thế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Đây chính là nền tảng quan trọng để logistics trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)