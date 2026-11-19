Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để phụ huynh gửi lời cảm ơn tới các cô giáo đã tận tâm chăm sóc, dạy dỗ và đồng hành cùng con. Một lời chúc ngày 20/11 chân thành, giản dị cũng là cách thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực của cô mỗi ngày.

Dưới đây là những lời chúc ngày 20/11 phụ huynh dành cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa, phù hợp để gửi qua tin nhắn, thiệp chúc mừng hoặc lời nhắn trong nhóm lớp.

Lời chúc 20/11 phụ huynh dành cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi nhiệt huyết với nghề. Cảm ơn cô đã tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các con.

- Chúc cô có một ngày 20/11 thật vui vẻ và ý nghĩa. Kính chúc cô luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp trồng người.

- Cảm ơn cô vì sự kiên nhẫn, yêu thương và tận tụy dành cho các con. Chúc cô luôn hạnh phúc và nhận được thật nhiều tình cảm tốt đẹp từ học trò, phụ huynh.

- Nhân ngày 20/11, gia đình xin gửi tới cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn vui khỏe, bình an và gặt hái nhiều thành công trong công việc.

- Kính chúc cô một ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui. Cảm ơn cô đã luôn đồng hành, động viên và giúp các con tiến bộ mỗi ngày.

- Có những điều con học được ở trường không chỉ nằm trong sách vở mà còn đến từ cách cô dạy con biết yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Cảm ơn cô vì những bài học quý giá ấy.

- Cảm ơn cô đã đồng hành cùng con trong những bài học đầu tiên, từ những nét chữ, phép tính đến cách ứng xử với mọi người. Chúc cô một ngày 20/11 thật đáng nhớ.

Giáo viên và học sinh Ninh Bình trong lễ khai giảng năm học. Ảnh: Trọng Tùng

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gia đình xin gửi lời cảm ơn tới cô vì đã luôn quan tâm, đồng hành và tận tình hướng dẫn các con. Kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

- Mỗi ngày con vui vẻ đến trường, mỗi câu chuyện con hào hứng kể về cô đều khiến gia đình cảm thấy yên tâm và biết ơn. Chúc cô luôn giữ được niềm vui với nghề mình đã chọn.

- Cảm ơn cô đã không chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà còn chú ý đến sự trưởng thành của từng con. Gia đình luôn trân trọng sự đồng hành ấy.

- Cảm ơn cô vì đã luôn kiên nhẫn, yêu thương và đồng hành cùng con. Chúc cô có một ngày 20/11 thật ý nghĩa!

- Nhân ngày 20/11, xin gửi tới cô lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn cô đã giúp con có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm đáng nhớ.

- Là cha mẹ, điều khiến chúng tôi yên tâm nhất là biết con được học tập trong sự quan tâm và tôn trọng của cô. Nhân ngày 20/11, xin gửi tới cô lời cảm ơn chân thành nhất.

- Cảm ơn cô đã kiên nhẫn với những lúc con còn vụng về, động viên khi con thiếu tự tin và vui cùng mỗi tiến bộ nhỏ của con. Gia đình thật sự trân trọng những điều cô đã làm!

- Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gia đình xin gửi tới cô lời tri ân sâu sắc. Cảm ơn cô đã dành tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu thương cho sự nghiệp giáo dục cũng như quá trình trưởng thành của các con. Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Lời chúc 20/11 từ tập thể phụ huynh gửi cô giáo

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể phụ huynh lớp xin gửi tới cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn cô đã luôn tận tâm, trách nhiệm và yêu thương các con.

- Kính chúc cô một ngày 20/11 thật vui vẻ và ý nghĩa. Tập thể phụ huynh trân trọng những nỗ lực, sự kiên nhẫn và tình cảm cô dành cho các con trong suốt thời gian qua.

- Cảm ơn cô đã luôn đồng hành cùng các con trên hành trình học tập và trưởng thành. Chúc cô luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi niềm đam mê với nghề giáo.

- Nhân dịp 20/11, tập thể phụ huynh xin gửi lời tri ân chân thành tới cô. Chúc cô luôn có nhiều niềm vui và nhận được sự yêu thương, trân trọng từ học trò, phụ huynh và đồng nghiệp.

- Chúc cô luôn giữ được nhiệt huyết, sự tận tâm và niềm vui trong mỗi ngày đến trường. Cảm ơn cô đã dành nhiều tâm huyết cho tập thể lớp.

- Kính chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cô tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục.