Những mẫu thiệp 20/11 tự làm đơn giản nhưng đẹp và tinh tế, đi cùng lời chúc chân thành sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô. Bên cạnh hoa tươi và những món quà, một tấm thiệp tự làm kèm lời chúc chân thành cũng là cách thể hiện tình cảm giản dị nhưng ý nghĩa.

Không cần quá khéo tay hay chuẩn bị nhiều vật liệu, học sinh có thể tạo ra những tấm thiệp đẹp từ giấy màu, bìa cứng, kéo, keo dán và bút trang trí. Dưới đây là một số mẫu thiệp 20/11 dễ thực hiện, có thể tham khảo để dành tặng thầy cô trong năm 2026.

Mẫu thiệp đơn giản, dễ làm ngày 20/11.

Mẫu thiệp hoa 3D.

Bên cạnh hình thức, lời chúc là phần không thể thiếu của mỗi tấm thiệp. Tùy vào độ tuổi, học sinh có thể lựa chọn những lời nhắn phù hợp. Chẳng hạn, với học sinh tiểu học, lời chúc không nhất thiết phải dài hay cầu kỳ. Những lời chúc từ chính suy nghĩ của trẻ, dù còn ngắn và đôi khi chưa thật tròn trịa, vẫn có thể khiến thầy cô cảm động.

Dưới đây là một số lời chúc 20/11 ngắn gọn dành tặng thầy cô, có thể viết trong những tấm thiệp tự làm.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề.

- Em cảm ơn thầy cô đã luôn tận tình dạy dỗ, chỉ bảo và giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày. Chúc thầy cô có một ngày 20/11 thật vui vẻ và ý nghĩa.

- Kính chúc cô luôn vui tươi, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em sẽ luôn ghi nhớ những điều cô đã dạy.

- Cảm ơn thầy đã kiên nhẫn chỉ bảo và truyền cho chúng em niềm yêu thích học tập. Chúc thầy luôn thành công và hạnh phúc.

- Nhân ngày 20/11, con chúc cô luôn xinh đẹp, vui vẻ và mạnh khỏe. Con yêu cô rất nhiều!