Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các sở GD-ĐT và cơ sở giáo dục về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo đó Bộ yêu cầu không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.

Bộ GD-ĐT cho hay, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ đề nghị các sở GD-ĐT, nhà trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm với những nội dung trọng tâm.

Không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT và cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường. Sự ghi nhận, tri ân nhà giáo cần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các sở GD-ĐT và nhà trường cần đổi mới hình thức tổ chức theo hướng tinh gọn, ý nghĩa; không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Khuyến khích tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa học đường; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập.

Bộ GD-ĐT lưu ý tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, phụ huynh để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Nhà trường cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT và nhà trường tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cô trò một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Trọng Tùng.

Các sở GD-ĐT và nhà trường cần biểu dương, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, đặc biệt chú trọng đội ngũ nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo, qua đó thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục.

Không phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo

Bộ GD-ĐT khuyến khích mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn hoạt động chuyên môn phù hợp để đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường. Các hoạt động cần chú trọng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; đề cao tính trung thực, liêm chính học thuật, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất.

Bên cạnh đó, các sở GD-ĐT và nhà trường cần tận dụng những kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu các nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò. Bộ lưu ý không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.