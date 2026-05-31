Lời chúc ngày 1/6 từ bố mẹ

1. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc con luôn khỏe, vui, chăm ngoan, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người trong gia đình. Món quà yêu thích ông bà dành cho con đang nằm trong ngăn kéo bàn học của con đấy.

2. Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ gửi đến con yêu 1.000 lời yêu thương. Chúc con của bố mẹ luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi.

3. Happy Children’s Day. Chúc bé yêu của bố mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc.

4. Tất cả sự hy sinh và nỗ lực của bố mẹ là để tạo nên một nơi tươi đẹp trên thế giới này dành cho con. Con là tất cả của bố mẹ. Chúc con ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vui vẻ. Bố mẹ yêu con!

5. Thay mặt toàn thể người lớn trên trái đất này, bố mẹ chúc con ngoan ngoãn, đáng yêu và chăm chỉ trong học tập để đạt kết quả tốt nhất!

6. Không gì hạnh phúc hơn là nhìn thấy con lớn lên từng ngày và trở thành một người còn tốt hơn bố mẹ. Mong mọi điều ước tốt đẹp nhất sẽ đến với con trong ngày hôm nay! Mừng ngày tết Thiếu nhi 1/6.

7. Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc con luôn vui vẻ, ăn nhiều, chơi nhiều và chóng lớn.

8. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúc thiên thần nhỏ của bố mẹ luôn yêu đời, xinh đẹp, dễ thương, ai cũng quý, ai cũng mến và nhận được thật nhiều quà con nhé.

9. Trong ngày tết Thiếu nhi này, bố mẹ sẽ dành hết thời gian để cùng các con vui chơi và làm những điều các con yêu thích. Chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hãy luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu nhé.