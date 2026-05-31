1. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc con luôn khỏe, vui, chăm ngoan, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người trong gia đình. Món quà yêu thích ông bà dành cho con đang nằm trong ngăn kéo bàn học của con đấy.
2. Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ gửi đến con yêu 1.000 lời yêu thương. Chúc con của bố mẹ luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi.
3. Happy Children’s Day. Chúc bé yêu của bố mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc.
4. Tất cả sự hy sinh và nỗ lực của bố mẹ là để tạo nên một nơi tươi đẹp trên thế giới này dành cho con. Con là tất cả của bố mẹ. Chúc con ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vui vẻ. Bố mẹ yêu con!
5. Thay mặt toàn thể người lớn trên trái đất này, bố mẹ chúc con ngoan ngoãn, đáng yêu và chăm chỉ trong học tập để đạt kết quả tốt nhất!
6. Không gì hạnh phúc hơn là nhìn thấy con lớn lên từng ngày và trở thành một người còn tốt hơn bố mẹ. Mong mọi điều ước tốt đẹp nhất sẽ đến với con trong ngày hôm nay! Mừng ngày tết Thiếu nhi 1/6.
7. Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc con luôn vui vẻ, ăn nhiều, chơi nhiều và chóng lớn.
8. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúc thiên thần nhỏ của bố mẹ luôn yêu đời, xinh đẹp, dễ thương, ai cũng quý, ai cũng mến và nhận được thật nhiều quà con nhé.
9. Trong ngày tết Thiếu nhi này, bố mẹ sẽ dành hết thời gian để cùng các con vui chơi và làm những điều các con yêu thích. Chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hãy luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu nhé.
10. Mỗi đứa trẻ đều là món quà vô giá của tự nhiên. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, các học sinh của cô!
11. Sự hồn nhiên của thế giới này được thể hiện qua những nụ cười đẹp đẽ của trẻ thơ. Nhân ngày đặc biệt này, thầy cô gửi đến các em những lời chúc ấm áp, học giỏi và thành công trong tương lai!
12. Thầy cô cũng đã học được rất nhiều điều từ các em, đặc biệt là cách vui vẻ với những điều đơn giản nhất. Chúc các em có tết Thiếu nhi 1/6 thật vui vẻ!
13. Chúc cho những thiên thần nhỏ của cô luôn rạng ngời. Hãy học giỏi, chăm ngoan nhé. Chúc các con ngày Quốc tế Thiếu nhi nhiều niềm vui.
14. Ngày 1/6 này, thầy/cô muốn gửi lời chúc tới tất cả các em học sinh: hãy luôn yêu đời, luôn tự tin và nỗ lực để đạt được những điều mình mong muốn. Yêu các con!
15. Hãy luôn giữ trong trái tim mình những giá trị đẹp, tình yêu thương và lòng nhân ái. Chúc các em học sinh có một ngày Quốc tế Thiếu nhi đáng nhớ!
16. Năm nay, ba mẹ sẽ không nói những lời chúc Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nữa mà sẽ tạo cho con mỗi ngày đều là một ngày thiếu nhi tuyệt vời nhất.
17. Khi tuổi già càng lên, ký ức về tuổi thơ luôn mãi in đậm trong trái tim. Hãy trân trọng những khoảnh khắc hiện tại và chúc tất cả các bé có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật nhiều hạnh phúc.
18. Ông già Noel thường chỉ xuất hiện vào dịp Giáng Sinh, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, ông sẽ đặc cách xuất hiện và mang đến một phần quà cho cô/cậu bé ngoan này! Chúc các bé luôn vâng lời cha mẹ, học tập thật tốt.
19. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi, xin gửi tới các bé những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bé luôn khỏe mạnh, học tập tốt, và tuân thủ lời dạy của cha mẹ. Hy vọng các bé sẽ nhận được nhiều món quà xinh xắn và ý nghĩa từ gia đình và người thân yêu.
20. Chúc mừng ngày 1/6! Hãy cười và vui chơi thật nhiều nhưng cũng không quên học hành các con nhé!