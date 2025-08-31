Một buổi tối tháng 6, sau khi ăn tối ngoài hàng cùng vợ, người đàn ông ở An Huy (Trung Quốc) trở về nhà thì phát hiện chiếc điện thoại biến mất. Giá trị không lớn, nhưng trong máy lưu giữ nhiều tài liệu quan trọng khiến anh vô cùng lo lắng.

Trong lúc tuyệt vọng, anh mượn điện thoại vợ gọi thử vào số của mình, bất ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói non nớt của một cậu bé. Người đàn ông vội vàng giải thích và xin lại điện thoại, cậu bé đồng ý ngay, còn báo địa điểm để trả lại.

Cậu bé 10 tuổi được ca ngợi vì sự trung thực. Ảnh: Sohu

Anh vội vã chạy đi, trên tay cầm vài hộp sữa và bánh quy mua vội ở cửa hàng tiện lợi để cảm ơn. Đến nơi, anh bắt gặp một cậu bé gầy gò, khoảng 10 tuổi, đang ngồi gục bên chiếc xe đạp công cộng, ngáp ngắn ngáp dài vì chờ đợi, thông tin từ Sohu.

Đưa lại chiếc điện thoại, cậu bé lễ phép từ chối quà: “Thưa chú, không cần đâu ạ. Thầy cô con dặn, nhặt được của rơi phải trả lại”, rồi quay lưng định rời đi.

Chính lúc đó, người đàn ông phát hiện dáng đi tập tễnh của bé. Nghe anh hỏi, cậu bé đáp: “Không sao đâu ạ, giày con hơi chật thôi".

Cúi xuống quan sát, anh phát hiện đôi giày cũ kỹ cậu bé đang mang nhỏ hơn chân cậu ít nhất hai cỡ, phần mũi bung toác, được dán chằng chịt bằng băng keo. Gót chân bé trai đỏ ửng, sưng tấy vì cọ xát.

Sau vài câu chuyện, anh biết được hoàn cảnh gia đình cậu bé. Bố làm công nhân xây dựng, mẹ bán rau ngoài chợ từ tinh mơ, chị gái sắp thi đại học cần tiền học thêm, ông nội phải uống thuốc cao huyết áp, bà nội bị thấp khớp nằm liệt giường.

Đôi giày mới là ước mơ của cậu bé. “Mẹ con hứa sẽ mua cho con giày mới nhưng rồi lại phải lo tiền thuốc cho ông, tiền học thêm cho chị...”, cậu bé mỉm cười.

Người đàn ông không khỏi nghẹn lòng. Anh hỏi tên và trường học của cậu bé. Hôm sau anh mang theo 2 đôi giày thể thao mới tinh, một bức thư cảm ơn và một lá cờ đỏ biểu dương, tìm đến tận lớp học.

Cậu bé được tặng đôi giày và tiền mua đồ dùng học tập. Ảnh: Sohu

Trước sự chứng kiến của thầy cô và bạn bè, anh trao tận tay cậu bé đôi giày, cùng lời khen ngợi vì đức tính trung thực. Cả lớp vỗ tay vang dội, còn cậu bé chỉ cúi đầu mỉm cười ngượng ngùng.

Người đàn ông còn gửi thêm 200 NDT (hơn 700 nghìn đồng) nhờ thầy cô mua sách vở, dụng cụ học tập cho em.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận xúc động về sự trong sáng, nhân hậu của cậu bé. Cộng đồng mạng cũng cảm kích trước tấm lòng ấm áp của người đàn ông.