Theo New York Post, Dara Tah vốn nổi tiếng với loạt video thử thách mạo hiểm. Hôm 15/8, anh đăng tải lên trang cá nhân một video mô tả hành trình “đi tìm bộ lạc bí ẩn” trong rừng rậm Papua, Indonesia.

Dara Tah bị chỉ trích vì đăng video về một bộ lạc ở Papua. Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn video, Tah ngồi trên thuyền cùng vài người khác, tiến gần bờ sông nơi một nhóm người được cho là thành viên của bộ lạc đang đứng cảnh giác, tay cầm cung tên phòng vệ.

Để làm quen, Tah đưa ra một gói muối. Một thành viên bộ lạc nếm thử nhưng ngay lập tức nhổ ra với thái độ khó chịu. Thấy vậy, nhóm của Tah vội lùi thuyền, còn anh buột miệng: “Nguy hiểm rồi, họ có vẻ không thích lắm”.

Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, video đã thu hút gần 22 triệu lượt xem cùng vô số bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Tah thể hiện sự coi thường văn hóa địa phương, biến một cộng đồng dễ bị tổn thương thành công cụ giải trí.

Một số cư dân mạng bình luận gay gắt: “Hãy để họ yên. Họ không làm hại ai cả. Đừng đem cuộc sống của họ ra để câu view”.

Các nhà nhân học cũng bày tỏ sự bất bình. Họ nhấn mạnh nhiều cộng đồng ở Papua đã sống biệt lập hàng trăm năm, giữ gìn nếp sống và tín ngưỡng riêng.

Việc người ngoài bất ngờ tiếp cận có thể khiến họ đối diện nguy cơ nhiễm bệnh do không có khả năng miễn dịch, đồng thời làm xáo trộn sự ổn định văn hóa - xã hội.

Robert Gardner, chuyên gia nghiên cứu các bộ lạc biệt lập thuộc Đại học Harvard (Mỹ), cảnh báo: “Những hành động như vậy không chỉ nguy hiểm cho chính người tham gia, mà còn để lại mối nguy hại không thể lường trước với cộng đồng bản địa”.