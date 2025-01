XEM CLIP:

Hôm nay (21/1), Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với 2 bị can gồm: Trần Tiến Thịnh (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Thái Hoàng Phương (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là cha vợ của Thịnh) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND quận Bình Thạnh phê chuẩn.

Trần Tiến Thịnh và cha vợ, là Thái Hoàng Phương khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân bị hành hung trong vụ án nói trên là anh H.T.M (24 tuổi, quê Bình Thuận), tài xế xe ôm công nghệ GrabBike.

Theo đó, 22h30 tối 11/1 do ùn tắc giao thông nên trong quá trình lưu thông từ hướng cầu Kinh về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, M. điều khiển xe gắn máy lấn sang phần đường ngược chiều để di chuyển. Do đó, anh M. phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với Thịnh – là tài xế điều khiển ô tô đi ở phần đường ngược chiều, chở trên xe là ông Phương, cha vợ.

Khi giải quyết mâu thuẫn, cha con Thịnh đã sử dụng 1 cây gậy kim loại tấn công, đuổi đánh anh M. Người dân can ngăn, 2 người mới lên xe bỏ đi.

Nhận tin báo, công an quận Bình Thạnh đã truy xét và qua hôm sau bắt giữ khẩn cấp 2 người này.

Bước đầu, cha con Thịnh và Phương thừa nhận hành vi. Cả 2 khai, do đường ùn tắc bị ức chế tâm lý, lúc này thấy xe của anh M. lưu thông sang phần đường ngược chiều nên càng bực tức, nóng giận không kiềm chế được đã hành xử như thế. Cả 2 tỏ ra ăn năn, hối hận và mong cơ quan pháp luật khoan hồng, cho cơ hội sửa sai.

Là người cầm cây kim loại đánh vào đầu anh M. giờ bị pháp luật xử lý, Thịnh nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ và giờ tôi không được ăn Tết cùng với người thân và gia đình”.

Ông Phương cũng bày tỏ sự ăn năn: “Tôi hối hận vô cùng và cảm thấy xấu hổ với gia đình, xã hội vì hành động nông nổi của bản thân. Tôi không được về nhà ăn Tết cùng với gia đình. Tôi mong được tha thứ”.