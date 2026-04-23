Trong Lời hứa đầu tiên tập 3 lên sóng tối nay, 24/4, Vi Minh (Trang Emma) quyết không chịu thua kém á hậu Thanh Hương (Quỳnh Anh) và đã chứng minh cho bà trùm Mai (Maya) thấy năng lực của mình bằng việc dẹp sạch scandal với thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) và tăng độ phủ sóng của bản thân lên gấp nhiều lần.

Việc ông Tài (Quỳnh Dương) lái chiếc xe tải cũ lên thành phố gặp con gái cũng có thể trở thành chủ đề nóng được Quang (Việt Hoàng) khai thác để tung lên mạng xã hội khiến Minh đắt show quảng cáo. Trong khi đó, Hải Đăng chủ động gọi điện mời Vi Minh đi ăn để nghe cô giải thích chuyện tung hình ảnh chụp lén họ vào khách sạn lên mạng để gây chú ý.

Ở diễn biến khác, Mai đã quyết định đầu tư cho Vi Minh không thua kém gì Thanh Hương, thậm chí còn hơn cả á hậu 1. Mai cho Vi Minh một cơ hội đắt giá là suất tham dự cuộc thi quốc tế. Nhưng để chuẩn bị một hồ sơ thật đẹp, Mai yêu cầu Vi Minh thực hiện các kế hoạch để "trở thành một hoa hậu nhân ái, tri thức, vì cộng đồng" ngay chính trên quê hương mình như cô đã thuyết trình trong phần thi ứng xử vào đêm chung kết.

Tuy nhiên, ông Tài (Quỳnh Dương) đã kiên quyết từ chối khi con gái muốn về quê để làm hình ảnh. "Trang trại đó là tình yêu của bố và bố không muốn con lợi dụng hình ảnh đó để phục vụ cho những ảo tưởng của mình. Con quên à? Chính con đã từng nói con căm ghét trang trại đó mà?".

Vi Minh làm gì để thuyết phục bố? Cô sẽ giải thích với thiếu gia Hải Minh ra sao? Diễn biến chi tiết Lời hứa đầu tiên tập 3 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.