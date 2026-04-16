Lời hứa đầu tiên theo chân Vi Minh, một cô gái trẻ mang trong mình khát vọng chinh phục hào quang, bước vào thế giới nhan sắc đầy mê hoặc nhưng cũng lắm cạm bẫy. Hành trình ấy không chỉ trải hoa hồng mà còn phủ đầy những thử thách khắc nghiệt, buộc nhân vật chính phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm. Sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là những mối quan hệ chằng chịt, những tham vọng được đánh đổi bằng niềm tin, tình thân và cả sự bình yên nội tâm.

Trong Lời hứa đầu tiên tập 1 lên sóng tối nay, 16/4, cô gái dân tộc Vi Minh (Trang Emma) đăng quang Hoa hậu vì cộng đồng nhưng sự chiến thắng của Vi Minh khiến nhiều người không phục, đặc biệt là á hậu 1 Thanh Hương (á hậu Quỳnh Anh) cũng là người ở cùng Vi Minh trong ngôi nhà chung. Dù Vi Minh mới là người giành được vương miện nhưng công ty quản lý đứng đầu là bà chủ Quỳnh Mai (Maya) luôn dành cho Thanh Hương sự ưu ái đặc biệt.

Họ cho rằng các nhãn hàng không để tâm đến hoa hậu nên huỷ hết hợp đồng bởi chỉ thích Thanh Hương. Mai yêu cầu cấp dưới dẹp yên dư luận để Thanh Hương đi thi quốc tế. Tuy vậy, Vi Minh rất tự tin vì mình mới là hoa hậu và mọi thứ vừa mới bắt đầu. Cuộc thi vừa kết thúc đã có nhiều tranh cãi xảy ra, trong đó có vụ một người lên mạng tố cuộc thi đã dàn xếp kết quả, có người đẹp còn công khai mối quan hệ với BTC và BGK. "Riêng hoa hậu Vi Minh đáng lẽ ở trong top 5 thôi mà tự nhiên rơi ụp vương miện vào đầu", người này nói.

Chứng kiến thái độ khó chịu của Thanh Hương với Vi Minh, Quang (Việt Hoàng) bình luận: "Mặn đến mức sỏi thận luôn, mặn mà vương miện không rơi được vào đầu" khiến cô nàng vô cùng bức xúc. Vi Minh sẽ đối mặt với tin đồn và sự ghẻ lạnh của công ty quản lý ra sao? Diễn biến chi tiết Lời hứa đầu tiên tập 1 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.