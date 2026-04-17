Trong Lời hứa đầu tiên tập 2 lên sóng tối nay, 17/4, hoa hậu Vi Minh (Trang Emma) hữu duyên gặp thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) trong sự kiện toàn VIP. Tuy nhiên cách họ gặp nhau diễn ra trong tình huống không ngờ nhất.

Vi Minh với quyết tâm ‘hoa hậu không được quyền bị quên lãng’ không cam tâm nhường hào quang cho á hậu Thanh Hương (Quỳnh Anh). Vì vậy cô có ý định ‘mượn danh’ Hải Đăng để tạo drama cho bản thân gây chú ý.

Vi Minh dàn xếp màn kịch cô và Hải Đăng đi vào khách sạn sang trọng để quản lý Quang (Việt Hoàng) chụp hình lại nhằm tung lên mạng xã hội.

Ở diễn biến khác, Sơn (Linh Sơn) chở ông Tài (Quỳnh Dương) lên thành phố thăm Vi Minh nhưng cô gái Tày nay đã ở cương vị mới, làm gì cũng phải đặt lịch hẹn và việc này khiến ông Tài vô cùng thất vọng. Ông tìm đến tận nơi ở của con gái để gặp nhưng kết cục lại dẫn đến cãi vã bởi trước đó ông không đồng ý cho Vi Minh thi hoa hậu.

Chuyện ồn ào đến tai "bà trùm hoa hậu" và Quỳnh Mai (Maya) nhận thấy nàng hậu Vi Minh cũng không phải dạng vừa. "Nếu con bé này nó lợi dụng cả bố để làm content cũng hay ấy chứ", Mai nói với trợ lý (Thái Dũng).

Hải Đăng có biết mình bị Vi Minh lợi dụng? Hai bố con hoa hậu đã tranh cãi chuyện gì?