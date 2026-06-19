Bất động sản lưỡng dụng trở thành lựa chọn tích sản mới

Sổ tiết kiệm hay vàng từng là công thức tích sản quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, trước áp lực lạm phát và những biến động khó lường của thị trường kim loại quý, ngày càng nhiều gia đình tìm kiếm một loại tài sản vừa có khả năng gia tăng giá trị dài hạn, vừa tạo nền tảng sống vững chắc cho thế hệ kế cận.

“Trong bối cảnh này, một bất động sản mang tính lưỡng dụng cao, vừa giữ giá trị vững chắc trước lạm phát, vừa là tổ ấm hữu hình cho con gái an cư lạc nghiệp tại TP.HCM chính là đích đến tối ưu”, chị Hải Yến (Nghệ An) chia sẻ khi đang tìm nhà cho con tại TP.HCM.

Sự dịch chuyển trong tư duy tích sản cũng là lý do những dự án quy mô lớn như Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TP.HCM) đang thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình trên cả nước.

Vinhomes Sài Gòn Park tọa lạc tại khu vực có địa thế cao ráo tự nhiên, giải quyết triệt để nỗi ám ảnh ngập lụt của đô thị. Ảnh phối cảnh

Với quy mô lên tới 1.080 ha, đại đô thị công viên sinh thái tri thức phía tây bắc TP.HCM được phát triển theo mô hình all-in-one, tích hợp đầy đủ không gian sống, giáo dục, thương mại, giải trí và hệ sinh thái cộng đồng. Đáng chú ý, dự án dành tới 200 ha cho cây xanh và mặt nước, 150 ha cho quần thể đại học, trung tâm nghiên cứu, đồng thời sở hữu hệ thống 36 trường học cùng chuỗi tiện ích được quy hoạch đồng bộ, nổi bật là hơn 100 công viên tiện ích nội khu.

Không chỉ là nơi an cư tiện nghi được thiên nhiên bao bọc, đây còn là môi trường để thế hệ trẻ được nuôi dưỡng trong một cộng đồng văn minh, hiện đại và giàu cơ hội kết nối.

“Tôi muốn chuẩn bị sẵn một nền móng an cư vững chắc, một tài sản có thể khai thác dòng tiền hoặc làm bệ phóng khi các con lập gia đình và khởi nghiệp tại TP.HCM”, ông Hoàng Phúc (Tây Ninh) chia sẻ về quyết định chọn Vinhomes Sài Gòn Park.

Vinhomes Sài Gòn Park mang đến hệ tiện ích đồng bộ, giúp cư dân thoả mãn mọi nhu cầu thiết yếu chỉ trong vài phút. Ảnh phối cảnh Vườn hoa nhà kính 1,5ha tại dự án

Giữ chỗ tương lai trước khi hạ tầng vẽ lại bản đồ giá trị

Với các gia đình xác định sở hữu Vinhomes Sài Gòn Park như một tài sản dài hạn cho con, như chị Yến hay ông Phúc, việc tham gia từ sớm mang lại 4 lợi thế rõ nét.

Thứ nhất, lựa chọn được những sản phẩm đẹp nhất. Ở giai đoạn đầu mở bán, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn về vị trí, hướng nhà, diện tích cũng như loại hình sản phẩm. Đây là lợi thế khó có thể lặp lại khi dự án bước sang các giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, hưởng mức giá thấp nhất của chu kỳ phát triển. Bất động sản đô thị thường được định giá theo tiến độ hình thành hạ tầng và cộng đồng cư dân. Những khách hàng tham gia sớm sẽ tiếp cận mặt bằng giá ban đầu trước khi các giá trị hạ tầng được phản ánh đầy đủ vào giá bán.

Chị Hải Yến cho biết đây chính là lý do chị đang cân nhắc lựa chọn một căn nhà phố giãn xây tại Vinhomes Sài Gòn Park.

“Khoảng thời gian giãn xây chính là cơ hội. Dù căn nhà chưa hình thành hoàn toàn nhưng giá trị khu đất và sản phẩm đã liên tục được bồi đắp nhờ xung lực từ các công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai xung quanh”, chị Yến phân tích.

Chị Hải Yến (Nghệ An) cân nhắc lựa chọn một căn nhà phố giãn xây để “giữ chỗ tương lai” cho con gái tại TP.HCM

Thứ ba, đón trọn quá trình tăng giá của đô thị. Dưới góc nhìn thị trường, ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes Group nhận định khu tây bắc TP.HCM hiện nay đang đứng trước cơ hội tương tự khu đông cách đây hơn 10 năm.

Tại khu đông, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hầm Thủ Thiêm và tuyến Metro số 1 khi đi vào vận hành đã đưa mặt bằng giá bất động sản chạm ngưỡng 120 - 160 triệu đồng/m², tăng gấp 8 - 10 lần chỉ sau một thập kỷ. Tây bắc TP.HCM đang đi đúng quỹ đạo tương tự, song với tốc độ nhanh hơn khi mạng lưới hạ tầng tỷ đô cùng lúc được kích hoạt.

Theo ông Hiền, sự cộng hưởng của Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đang tái cấu trúc toàn bộ không gian đô thị tại tây bắc. Đây cũng là giai đoạn mà những khách hàng tham gia Vinhomes Sài Gòn Park từ sớm có cơ hội hưởng lợi từ toàn bộ quá trình gia tăng giá trị của đô thị.

Thứ tư, có nhiều thời gian tích lũy tài sản nhất. Khác với các khoản đầu tư ngắn hạn, bất động sản đô thị cần thời gian để phát huy tối đa giá trị. Càng sở hữu sớm, quỹ thời gian tích lũy tài sản càng dài và dư địa tăng trưởng càng lớn.

Làng khởi nghiệp quy mô 2,5 ha tại Vinhomes Sài Gòn Park sẽ là chốn dừng chân yêu thích của những người trẻ trong tương lai. Ảnh phối cảnh

Từ 4 lợi thế này, Vinhomes Sài Gòn Park không đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính. Đó là chiến lược của các gia đình chuẩn bị dài hạn cho tương lai của con: một nơi để sống, học tập, tận hưởng và phát triển trong môi trường hiện đại. Đây cũng đồng thời là tài sản có khả năng gia tăng giá trị cùng quá trình hình thành của một siêu đô thị mới phía tây bắc TP.HCM.

Ngày 20/6 sẽ diễn ra sự kiện “Phiên đấu giá tuyệt tác” từ 8:00 - 11:00 tại Almaz (Hà Nội) và sự kiện “Tầm vóc Á Châu - Tinh hoa truyền đời” từ 8:30 tại White Palace (TP.HCM). Đây là cơ hội hiếm hoi để khách hàng sở hữu và nhận chính sách độc quyền phân khu Ivy & Global Park, đồng thời có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

Thu Loan