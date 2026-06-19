Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Xuân Ngọc

Sáng 19/6, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư là Tập đoàn Khánh Vĩnh tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Nam Nha Trang.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 2,15ha tại phường Nam Nha Trang, kết nối trực tiếp với đường Võ Nguyên Giáp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của Khu đô thị Mỹ Gia.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.960 tỷ đồng, gồm 5 tòa nhà cao 34 tầng và 1 tầng hầm, với khoảng 2.776 căn hộ. Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 8.300 người và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Đây là dự án được triển khai theo Quyết định số 157/QĐ-BQP ngày 12/1/2026 của Bộ Quốc phòng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội.

Phối cảnh dự án NOXH cho lực lượng vũ trang trong Quân đội ở Khánh Hòa. Ảnh: KVG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là dự án nhà ở thứ hai dành cho lực lượng vũ trang được triển khai tại địa phương, sau dự án dành cho lực lượng Công an nhân dân. Theo ông Nam, khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Việc Bộ Quốc phòng chọn Khánh Hòa là địa phương đầu tiên triển khai dự án là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công, ông Nam yêu cầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và môi trường, đưa dự án trở thành công trình tiêu biểu về chính sách hậu phương quân đội.

