Như thường lệ, anh P.V.H. chở con ra bến xe buýt để đi học. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), anh vĩnh viễn mất con. Sự ra đi đột ngột của cậu học trò lớp 6 khiến gia đình, thầy cô và cả khu phố bàng hoàng, xót xa.

Sáng 6/11, không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ trên phố Ngọc Hồi (Hà Nội). Từ sáng sớm, đại diện Trường THCS Kim Liên cùng nhiều phụ huynh trong lớp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Bà con hàng xóm, tổ dân phố liên tục túc trực, xắn tay giúp đỡ dọn dẹp, chuẩn bị lo hậu sự cho cháu P.A.K. (sinh năm 2015) - học sinh lớp 6 tử vong trong vụ hỏa hoạn tại trường học vào trưa hôm trước.

Sáng 6/11, đại diện Trường THCS Kim Liên đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nam học sinh lớp 6 tử vong trong vụ hỏa hoạn tại trường.

Ngồi thẫn thờ trước di ảnh con, anh P.V.H. vẫn chưa thể tin bi kịch vừa ập đến. Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, anh nhớ lại, trưa 5/11, anh chở con ra bến xe buýt đi học. Trường cũ của cháu P.A.K vốn ở gần nhà hơn, nhưng do đang xây dựng nên các cháu phải chuyển sang học tạm tại cơ sở mới trên phố Hoàng Tích Trí (quận Đống Đa).

Khoảng hơn 11h ngày 5/11, sau khi đưa con ra bến xe, anh H. trở về nhà. Vừa nhận tin trường cháy, anh gọi điện cho con nhưng không được nên đã nhanh chóng tới hiện trường để tìm kiếm.

"Đến nơi, tôi đứng ở ngoài cổng chờ các cháu học sinh ùa ra, nhưng chờ mãi vẫn không thấy con mình. Đến khi các bạn ra hết mà con vẫn bặt vô âm tín", anh H. nghẹn ngào. Đang hoảng loạn tìm kiếm, anh nhận điện thoại từ vợ báo có một học sinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Vội vã chạy đến nơi, người cha chết lặng khi nhận ra đó là con trai mình.

Hình ảnh đám cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (cơ sở tạm) trưa 5/11.

Cú sốc quá lớn khiến mẹ cháu K. suy sụp hoàn toàn. "Từ chiều qua khi biết tin, mẹ cháu không trụ được, ngất xỉu và vẫn đang phải nằm viện. Vợ tôi sốc quá...", anh H. xót xa.

Nhắc đến con trai, người cha rưng rưng cho biết K. rất ngoan, chăm học. Cuối tuần được nghỉ, anh thường đưa con đi bơi. Ngôi nhà nhỏ có hai chị em giờ đây mãi mãi thiếu vắng hình bóng của cậu bé hiền lành.

Sự việc đau lòng không chỉ là cú sốc với gia đình mà khiến cả khu phố rơi nước mắt. Bà Lan, hàng xóm của gia đình anh H., nghẹn giọng: "Thường thì tôi vẫn thấy hai mẹ con đưa nhau đi học, chị lớn đi xe buýt, còn mẹ đưa cháu K. đi học. Cháu ngoan ngoãn, đi qua lúc nào cũng chào hỏi bà. Mới hôm qua thôi mà nay cháu đã không còn".

Theo bà Lan, gia đình cháu sống rất hòa đồng, tình cảm. Khi có chuyện, cả khu phố từ trong ra ngoài đều tập trung lại hỗ trợ. "Xót xa lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, số phận nghiệt ngã quá, chúng tôi chỉ biết xắn tay giúp đỡ và động viên bố mẹ cháu vững vàng", bà Lan nói.

Bà Hoàng Hoa, một người hàng xóm khác, cũng túc trực cùng gia đình từ hôm qua. Bà Hoa cho biết, ngay khi nhận hung tin, mọi người đã cùng gia đình đến bệnh viện ngóng chờ tin tức. "Chúng tôi chờ đến 20h tối qua thì có kết quả xét nghiệm xác định chính xác là cháu", bà Hoa ngậm ngùi.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng hơn 12h ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (cơ sở học tạm chờ thi công trường cũ). Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 13h, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện cháu K. đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: Báo Tiền Phong