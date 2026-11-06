Hà Nội:

Ngày 6/11, tất cả học sinh THCS Kim Liên (Hà Nội) ở nhà ôn tập. Giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh.

Sau vụ cháy trưa qua (5/11), Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) đã thông báo kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo. Cụ thể, nhà trường sẽ xây dựng phương án học trực tuyến và đưa ra thông báo sau. Riêng trong ngày 6/11, học sinh sẽ ôn tập tại nhà.

Về địa điểm học tập tiếp theo, UBND phường đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm đảm bảo điều kiện dạy và học.

Học sinh được sơ tán khi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Thúy Nga

Về sách vở, đồ dùng học tập, các trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, đảm bảo điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Liên quan đến vụ cháy, Sở GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu Trường THCS Kim Liên lên phương án học tập trực tuyến trước mắt để không làm gián đoạn chương trình giáo dục của học sinh. Sở đang phối hợp với nhà trường rà soát hệ thống các trường học lân cận, xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp và ổn định cho học sinh trên địa bàn.

Các đơn vị tập trung tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất đủ điều kiện theo quy định, bố trí cho học sinh Trường THCS Kim Liên học tập ổn định trong suốt thời gian nhà trường triển khai hoạt động xây dựng, cải tạo.

Với số lượng sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh Trường THCS Kim Liên sau sự cố, nhà trường sẽ tổng hợp số liệu cụ thể để đề xuất các nguồn lực xã hội hóa kịp thời hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và đủ điều kiện trở lại học.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ cùng với đoàn công tác của Thành phố cùng các Sở, ngành kịp thời tổ chức thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Trước đó, khoảng 12h15 trưa ngày 5/11, Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn và đến 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong. Nhiều nhân viên gần hiện trường đã phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.