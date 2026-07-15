Hôm nay (15/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996, ở TP Hải Phòng) và Nguyễn Việt Duy (SN 1990, ở Hà Nội) lần lượt mức án 20 và 19 năm tù về tội Cướp tài sản.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Theo cáo buộc, 2 bị cáo là những đối tượng không nghề nghiệp, quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Hiếu dùng tài khoản "Nguyễn Tùng", còn Duy sử dụng tài khoản “Cuộc đời” để liên lạc và rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Khi đó, Hiếu nói cho Duy biết việc trước đây thường nghỉ trọ ở nhà nghỉ tại phố Ngọc Hà do bà Phạm Mộng H. (SN 1955) làm chủ. Bà H. ở một mình trong ngõ, nhà nghỉ vắng khách thuê, ít người ra vào, lại không có hệ thống camera an ninh.

Bà chủ nhà nghỉ thường xuyên đeo nhiều loại trang sức bằng vàng trên người đã khiến Hiếu chú ý và rủ Duy đến cướp tài sản.

Khoảng 18h ngày 22/4/2025, Duy điều khiển xe máy đến đón Hiếu tại bến xe buýt ở phố Nỷ, xã Sóc Sơn, Hà Nội. Sau đó, 2 đối tượng thống nhất đến trưa hôm sau sẽ đi cướp.

Cướp 16 cây vàng của chủ nhà nghỉ

Khoảng 14h ngày 23/4/2025, Duy và Hiếu chở nhau đến nhà nghỉ của bà H. thuê phòng.

Theo lời khai của Hiếu tại tòa, vào 19h hôm đó, Duy lấy cớ phòng nghỉ bị mất nước để gọi bà H. lên phòng. Trong khi đó, Hiếu nấp sau cửa ra vào chờ sẵn. Khi bà H. vừa bước vào phòng, Hiếu cầm dùi cui điện đâm vào lưng bà khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Bà H. đứng dậy bỏ chạy thì bị Duy kéo giật lại, dí dùi cui vào cánh tay. Việc đó khiến bà H. trượt chân, ngã ngửa lên giường ngủ.

Khi đó, Hiếu bảo Duy giữ tay bà H. không cho vùng vẫy, đồng thời kéo chăn lên giường, bịt miệng để nạn nhân không thể kêu cứu. Hiếu giật 5 chiếc vòng ở tay phải, 2 chiếc vòng ở tay trái, 1 sợi dây ở chân phải, 2 sợi dây chuyền ở cổ nạn nhân.

Sau khi lấy số trang sức bằng vàng kể trên cùng điện thoại của nạn nhân, 2 tên cướp lên xe máy bỏ đi.

“Bị cáo và anh Duy bỏ đi rồi chia nhau số vàng. Anh Duy về nhà còn bị cáo về phòng trọ. Bị cáo được chia 3 chiếc vòng tay, 2 đoạn dây chuyền bị đứt và điện thoại của bà H. Số vàng còn lại anh Duy cầm”, Hiếu khai.

Lời khai của Duy tại tòa cũng phù hợp với lời khai của đồng phạm. Có được tiền bán vàng, các bị cáo dùng để ăn tiêu, trả nợ và nạp tiền vào tài khoản để chơi game.

Theo cáo trạng, Hiếu và Duy đem bán số vàng cướp được ở nhiều cửa hàng để lấy hơn 1,4 tỷ đồng. Về chiếc điện thoại của nạn nhân, Hiếu chưa bán được nên đã nộp cho cơ quan điều tra.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà H. cho hay, hành vi phạm tội của 2 bị cáo rất thành thạo. Khi vừa bước vào phòng nghỉ, bà bị hai bị cáo vít cổ xuống, dí dùi cui, khiến bà rất sợ hãi và đau đớn. Khi bị 2 tên cướp giữ tay, lấy hết số vàng trên người, bà đã năn nỉ chúng để lại chiếc điện thoại vì trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân, nhưng chúng đã dùng ga trải giường để bịt miệng bà.

Theo trình bày của bà H., toàn bộ số vàng bị cướp là 16 cây rưỡi, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

HĐXX cho hay, các chủ tiệm vàng mua lại số trang sức trên từ hai tên cướp đã nung chảy vàng nên không thể thu giữ tang vật. HĐXX yêu cầu các bị cáo bồi thường bằng tiền cho người bị hại.

Được quyền nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều quay xuống nói lời xin lỗi bà chủ nhà nghỉ. Riêng Duy hứa hẹn sẽ động viên gia đình nộp tiền khắc phục nốt số tiền còn lại cho bà H.