Ngày 28/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Quý (23 tuổi, quê xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Trần Văn Quý tại phiên toà. Ảnh: MĐ

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tây Ninh, do nợ nần chồng chất và bị nhiều chủ nợ thúc ép, Trần Văn Quý nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ, tiêu xài.

Trưa 12/7/2025, Quý dùng băng keo đen che biển số xe máy, mang theo dao nhọn chạy dọc nhiều tuyến đường tìm mục tiêu là phụ nữ đi một mình. Khoảng 14h cùng ngày, Quý vào quán cà phê võng Y.N. (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) do bà N.T.B. làm chủ. Thấy quán vắng khách, Quý nảy sinh ý định gây án.

Để dụ nạn nhân ra nơi vắng, Quý vào nhà vệ sinh lấy hết tiền trong ví rồi mang chiếc ví rỗng ra nói với bà B. rằng có khách bỏ quên tài sản. Tin lời, bà B. đi theo Quý đến khu vực phía sau quán để kiểm tra.

Khi nạn nhân cúi xuống xem chiếc ví, Quý bất ngờ dùng dao tấn công liên tiếp khiến bà B. tử vong tại chỗ. Sau đó, bị cáo rạch tai nạn nhân để lấy đôi bông tai vàng, đồng thời ngắt hệ thống camera an ninh, lấy một điện thoại di động và 32.000 đồng tại quầy tính tiền rồi rời khỏi hiện trường.

Trên đường về nhà vợ ở xã Bình Đức, Tây Ninh, Quý ghé một quán nước thay quần áo, phi tang hung khí và bán số tài sản cướp được với giá hơn 2,6 triệu đồng.

Hơn 17h cùng ngày, gia đình phát hiện bà B. tử vong. Đến sáng 13/7/2025, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Trần Văn Quý khi đang lẩn trốn.

Xét hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Trần Văn Quý mức án tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”..