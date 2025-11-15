Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM tạm giữ hình sự ông Nguyễn Hữu Phúc (60 tuổi) để mở rộng điều tra, xử lý về vụ giết người, cướp vàng.

Bước đầu, nghi phạm Phúc khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản nhắm vào người hàng xóm, là bà L.H.Q. (62 tuổi).

Khu vực nhà nạn nhân L.H.Q., nơi xảy ra vụ giết người, cướp vàng. Ảnh: L.A.

Sáng 14/11, bà Q. đến nhà ông Phúc mượn một đoạn cây gỗ để đập con rắn xuất hiện trong vườn. Thấy bà Q. đeo nhiều nữ trang và đang túng thiếu, Phúc nảy sinh ý định cướp tài sản và đi theo.

Lợi dụng lúc bà Q. mất cảnh giác, ông Phúc đánh bà bằng đoạn cây gỗ khiến bất tỉnh, rồi tiếp tục dùng dao sát hại nạn nhân. Phúc lục soát lấy lắc tay và khuyên tai bằng vàng, kéo thi thể ra vườn, quấn tấm bạt để che giấu, sau đó mang số vàng cướp được đi bán và vứt hung khí.

Chiều 14/11, khi liên lạc không được, con gái bà Q. trở về tìm mẹ và được hàng xóm hỗ trợ. Đáng chú ý, ông Phúc cũng tham gia tìm kiếm nhằm đánh lạc hướng. Khi phát hiện mẹ tử vong nghi do bị giết, cướp tài sản, con gái bà Q. đã trình báo công an.

Công an nhanh chóng vào cuộc, xác định và bắt giữ ông Phúc, đồng thời đưa vợ ông này về để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan công an đang làm rõ lời khai của Phúc và vai trò của người vợ.