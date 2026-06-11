Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành tại Nghệ An, ngày 11/6, Công an xã Quỳnh Anh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với anh N.B.Đ. (35 tuổi) về hành vi đánh đập con trai ruột là cháu N.T.U.

Tại cơ quan điều tra, anh Đ. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bước đầu, người đàn ông này khai nhận do bực tức vì cháu U. hư hỏng, khó bảo nên đã sử dụng roi tre để "dạy bảo" con.

Công an xã Quỳnh Anh làm việc với anh Đ. Ảnh: Công an Nghệ An

Sự việc đau lòng này được phát hiện vào ngày 8/6 khi bà B.T.L. (50 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng; bà ngoại cháu U.) đến thăm và tình cờ gặp cháu U. ngoài đường.

Thấy cháu than bị đau, bà L. vén áo kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể đứa trẻ chằng chịt các vết bầm tím. Khi gặng hỏi, cháu U. nói do bị cha ruột đánh.

Ngay sau đó, bà L. đã đưa cháu đến bệnh viện điều trị, đồng thời trình báo sự việc với chính quyền địa phương và cơ quan công an. Thông tin này sau đó cũng được mẹ cháu U. là chị T.T.T.A. (28 tuổi) chia sẻ lên mạng xã hội.

Trên người cháu U. có nhiều vết bầm tím. Ảnh: T.A

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳnh Anh đã vào cuộc xác minh, mời anh Đ. đến trụ sở làm việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị A. và anh Đ. ly hôn từ năm 2018 sau 3 năm chung sống. Ban đầu, chị A. trực tiếp nuôi dưỡng con. Đến năm 2025, anh Đ. nộp đơn và được tòa án quyết định giao quyền nuôi con. Thời gian này, chị A. đi làm việc ở nước ngoài, còn cháu U. về sống cùng bố và mẹ kế.

Hiện tại, cháu U. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Từ nước Nga, chị A. cho biết đang gấp rút chuẩn bị bay về nước để chăm sóc con trai, đồng thời sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để giành lại quyền nuôi con.