Ngày 13/7, TAND khu vực 4 - Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (33 tuổi, ngụ phường Cai Lậy, Đồng Tháp) 3 năm tù về tội Hành hạ, ngược đãi con ruột chưa thành niên.

Bị cáo Hoàng tại tòa. Ảnh: T.X

Theo cáo trạng, Hoàng và chị P.L.A.T. (26 tuổi, quê TP Đà Nẵng) là vợ chồng, có ba người con chung gồm các cháu N.P.M.P. (8 tuổi), N.P.M.L. (6 tuổi) và N.N.N.Y. (4 tuổi).

Trong thời gian mưu sinh, gia đình nhiều lần thuê trọ trên địa bàn phường Cai Lậy. Năm 2023, do mâu thuẫn, chị T. rời khỏi nhà, để lại ba con nhỏ cho Hoàng chăm sóc. Sau đó, Hoàng đón mẹ ruột về sống cùng để phụ giúp trông nom các cháu.

Đến tháng 7/2025, Hoàng thuê phòng trọ tại khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây (Đồng Tháp). Thay vì cho các con đến trường, hằng ngày người này giao vé số để ba con cùng bà nội đi bán dạo kiếm sống.

Quá trình điều tra xác định, mỗi khi bán vé số không đủ số tiền Hoàng yêu cầu, cháu N.P.M.P. (khi đó mới hơn 7 tuổi) đều bị cha ruột dùng tay, chân và nhiều vật dụng khác đánh đập.

Lo sợ bị bạo hành, cháu P. nhiều lần bỏ nhà đi lang thang nhưng đều bị Hoàng tìm về và tiếp tục ép đi bán vé số.

Chiều 2/9/2025, do mang tiền bán vé số về không đủ, cháu P. tiếp tục bị Hoàng đánh nhiều nhát vào người bằng tay, cán chổi tre và ống nhựa, gây thương tích. Kết luận giám định xác định cháu bị tổn thương cơ thể 7%.

Đến chiều 4/9/2025, vì quá sợ hãi, cháu bé không dám về nhà mà đi lang thang, sau đó ngủ dưới cầu thang Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Phát hiện một trẻ nhỏ có biểu hiện hoảng loạn, không có người thân đi cùng, ngày 6/9/2025, bệnh viện đã trình báo Công an phường Cai Lậy để phối hợp xác minh, bảo vệ cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định bị cáo đã nhiều lần bạo hành con ruột là trẻ chưa thành niên, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển bình thường của trẻ em - nhóm đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ. Vì vậy, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 3 năm tù.