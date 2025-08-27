Chiều 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm liên quan vụ nổ súng khiến một thanh niên tử vong.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, chiều 25/8, Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú (cùng sinh năm 2007, trú Bản Chùa, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) rủ nhau đi chơi. Trước khi xuất phát, Đạt mang theo một khẩu súng ngắn có ba viên đạn, mua khoảng một tháng trước, rồi đưa cho Văn cất giữ.

2 đối tượng Hồ Ngọc Văn và Hồ Quang Đạt. Ảnh Ngọc Vũ.

Đến Km31 quốc lộ 9, cả nhóm dừng lại bên quán tạp hoá để vào wifi thì gặp Hồ Văn Tr. (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp).

Sau vài lời qua lại, giữa Tr. và Văn xảy ra mâu thuẫn. Tr. dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Văn. Bị đánh, Văn rút súng bắn trúng bụng Tr., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nhóm bỏ chạy về xã Cam Lộ. Trên đường, Đạt bàn giấu hai xe máy trong cống thoát nước, Phú giữ khẩu súng, rồi cả bọn đi bộ về nhà ngủ.

Công an tỉnh Quảng Trị bước đầu xác định Hồ Ngọc Văn là người trực tiếp nổ súng, có dấu hiệu phạm tội giết người. Ba nghi phạm còn lại biết rõ hành vi của Văn nhưng vẫn che giấu người và tang vật, có dấu hiệu phạm tội che giấu tội phạm, che giấu tang vật của tội phạm nhằm cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội

Được biết, Hồ Ngọc Văn là con út trong gia đình bốn chị em, mẹ mất sớm, hiện sống với cha khoảng 60 tuổi.