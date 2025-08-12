Ngày 12/8, trao đổi với VietNamNet, ông N.Q.L. (SN 1958, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) cho biết chiếc ô tô của gia đình đã bị kẻ xấu tác động gây hư hại phần kính.

Cụ thể, ông L. cho biết, khoảng 5h sáng 9/8, sau khi ngủ dậy, ông kiểm tra thì phát hiện ô tô của gia đình đang đỗ trước cửa nhà tại đường Lê Hoàn (đoạn gần chợ Hạ Long 1) bị vỡ kính lái và kính cửa sổ trần.

Ô tô của ông L. bị hư hại phần kính lái và kính cửa sổ trời. Ảnh NVCC

Qua kiểm tra, vết vỡ ở kính lái có hình tròn như bị súng bắn vào, tài sản trong xe không bị mất cắp.

Cũng theo ông L. ngày 10/8, chiếc ô tô màu đỏ của hàng xóm cũng bị hư hại phần kính phía sau.

Chiếc ô tô đỏ của hàng xóm nhà ông L. bị vỡ kính phía sau. Ảnh NVCC

Sau đó, ông L. đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1 đầu đạn ở dưới gầm ô tô của ông L.

"Từ trước đến nay tôi không có mâu thuẫn với ai, ô tô chỉ đỗ trước cửa nhà. Hiện chiếc xe vẫn phủ bạt để chờ cơ quan chức năng điều tra", ông L. cho biết.

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo UBND phường Hồng Gai cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bắt giữ đối tượng nổ súng vào công an ở Hà Nội, thu giữ súng quân dụng Trần Hải Quỳnh bị bắt giữ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) khi đang chuẩn bị trốn sang Lào. Trước đó, đối tượng này đã có hành vi chống đối, nổ súng khi bị Công an xã Đại Thanh (Hà Nội) kiểm tra hành chính.

Người đàn ông nổ súng khiến anh họ tử vong, lý do từ mâu thuẫn phổ biến Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn anh họ tử vong. Nguyên nhân vụ việc được cho là do tranh chấp đất đai.