Ngày 15/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả và nhiều loại giấy chứng nhận khác trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: Đ.A

Trước đó, ngày 5/9, các đơn vị công an đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng: Đ.V.B (SN 1989, ngụ xã Trảng Bom), N.N.H (SN 1994), Đ.X.T (SN 1987, cùng ngụ Hưng Thịnh), N.T.H (SN 1989, ngụ phường Long Bình) và T.T.M (SN 2000, ngụ phường Tam Phước).

Tang vật thu giữ gồm 20 thiết bị điện tử, hơn 200 loại giấy tờ, bằng cấp, phôi, thẻ nhựa có gắn chip điện tử, hơn 10GB dữ liệu điện tử, trên 500 mã vận đơn cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ làm giả giấy tờ.

Tại cơ quan điều tra, B. khai nhận từ năm 2022 đăng bài quảng cáo nhận làm giấy tờ giả trên mạng xã hội, sau đó chuyển thông tin khách hàng cho đồng phạm. Đến tháng 8/2023, B. mua máy tính, máy in màu, máy ép nhựa, máy photocopy… và rủ T. thuê căn phòng trọ tại ấp Tây Hòa, xã Trảng Bom để làm giả giấy tờ.

Đối tượng H. và số lượng giây tờ giả chưa kịp giao khách hàng. Ảnh: Đ.A

Sau đó, B. còn liên kết với đối tượng M. sử dụng tầng 2 cửa hàng làm nơi in ấn, đóng dấu giấy tờ giả. Trong quá trình hoạt động, B. nhờ M. làm môi giới, quảng cáo, liên hệ người mua và vận chuyển giấy tờ giả.

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã làm giả và vận chuyển hơn 500 loại giấy tờ, bao gồm sổ đỏ, CCCD, bằng cấp, bằng lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe… thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.