XEM CLIP:

3 đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi "Cướp tài sản", gồm: Nguyễn Văn Lil (27 tuổi), Trần Bảo Quốc (30 tuổi) và Đặng Trung Nghĩa (25 tuổi).

Trước đó, khoảng 1h rạng sáng 7/9, N.N.Q. và anh P.T.Đ. (cùng 21 tuổi) đang ngồi tại ghế đá trong công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy áp sát. Các đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Khi 2 người không đồng ý, nhóm này lập tức hành hung, khống chế và cướp đi 2 điện thoại di động cùng một số tài sản khác, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

3 đối tượng bị bắt giữ vì giả công an để cướp tài sản. Ảnh: CACC

Công an lấy lời khai của 1 đối tượng trong nhóm cướp. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã khẩn trương truy xét. Đến ngày 11/9, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng Lil, Quốc và Nghĩa; đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất từ trước để đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, trong đó lựa chọn thủ đoạn giả danh công an nhằm khiến nạn nhân mất cảnh giác.