Sáng 9/4, phiên tòa xét xử 2 cựu cán bộ Công an liên quan vụ cháy làm 15 người chết ở Hà Nội tiếp tục với phần thẩm vấn.

Tại tòa, chủ cơ sở nhà trọ - nơi xảy ra vụ cháy khiến 15 người thiệt mạng tại căn nhà số 1, ngách 43/98/31 phố Trung Kính - cho biết, từ khi kinh doanh đến nay chưa từng có đoàn kiểm tra hay cán bộ nào đến kiểm tra về PCCC.

Bị cáo Lê Quang Hưng (SN 1996, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ) thừa nhận hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như cáo buộc.

Bị cáo thừa nhận chưa sát sao, chủ động rà soát địa bàn, không đưa cơ sở nhà trọ tại địa chỉ trên vào diện quản lý PCCC, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân; cho biết sau vụ cháy đã đến từng gia đình thắp hương, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử vụ cháy. Ảnh: TN

Theo lời khai, bị cáo tốt nghiệp chuyên ngành PCCC, nhận công tác từ năm 2021 tại Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy (cũ), với nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý, tham mưu, báo cáo lãnh đạo và xử lý vi phạm khi phát hiện.

Bị cáo được giao nhiệm vụ điều tra cơ bản địa bàn, lập danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC. Tuy nhiên, bị cáo chưa kiểm tra, đưa cơ sở kinh doanh phòng trọ của vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo vào diện quản lý thì vụ cháy đã xảy ra, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo lời khai, nếu cơ sở của ông Quyết được quản lý PCCC, chủ nhà trọ sẽ được tập huấn về ngăn cháy lan, lối thoát nạn; được yêu cầu trang bị phương tiện PCCC, người thuê và người trực tiếp vận hành được tham gia tập huấn kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy để bảo đảm an toàn.

Đối chiếu thực tế, bị cáo thừa nhận căn nhà số 1 chưa đáp ứng yêu cầu PCCC, không bảo đảm ngăn cháy lan và lối thoát nạn. Dù đã trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ, nhưng cơ sở chưa có hệ thống cảnh báo cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn.

Cựu cán bộ PCCC nhìn nhận, nếu công trình được bảo đảm ngăn cháy lan, có lối thoát nạn đầy đủ thì nhiều khả năng đã cứu được thêm người trong vụ cháy.

Thừa nhận trách nhiệm người phụ trách

Bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ) thừa nhận vai trò, trách nhiệm của người phụ trách trực tiếp giai đoạn 2021–2023. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng không nắm được, không được báo cáo về việc cơ sở nhà số 1 thuộc diện quản lý PCCC nên không có căn cứ để chỉ đạo.

HĐXX đặt vấn đề: việc bị cáo không biết là do cán bộ cơ sở không nắm để báo cáo, nhưng với chức trách, bị cáo phải có trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu điều tra, rà soát đầy đủ địa bàn.

Trình bày trước tòa, bị cáo Đỗ Tuấn Anh cho biết đơn vị thường xuyên đôn đốc, coi công tác điều tra cơ bản về PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện liên tục; việc chỉ đạo được thể hiện qua các biên bản họp.

Theo bị cáo, dù đã quán triệt, đôn đốc, nhưng nếu cán bộ, chiến sĩ không chủ động điều tra, rà soát, cập nhật và báo cáo bổ sung thì việc nắm tình hình, đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn.