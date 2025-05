XEM CLIP:

Ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về hành trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Báo (SN 1992, quê Nghệ An) sau 23h gây án.

Theo đó vào hồi 17h ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin tại Phòng giao dịch Phương Đông, BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh bị 1 đối tượng nam giới cầm dao đe dọa nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền 417 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương xác lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng, thành lập 6 tổ công tác gồm nhiều trinh sát viên chia làm nhiều mũi dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ và công an phường, xã trên địa bàn trong việc khám nghiệm hiện trường, khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến đối tượng, phương tiện, hung khí và đồ vật đối tượng mang theo khi gây án.

Từ việc sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các trinh sát tiến hành xác minh truy xét, xác định nhân thân đối tượng là Nguyễn Văn Báo.

Nguyễn Văn Báo bị lực lượng công an bắt giữ khi lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung. Ảnh: CACC

Tiến hành truy xét hướng bỏ trốn của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ vật chứng bỏ lại cách nơi xảy ra vụ án khoảng 1km là một ba lô màu đen, bên trong có một số đồ vật và 1 dao dài.

Đến khoảng 16h15 ngày 30/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Báo khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung, phường Phương Đông, TP Uông Bí.

Qua đấu tranh, Báo khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Do thường xuyên đi qua khu vực ngân hàng nên Báo nắm được thời gian chuẩn bị đóng cửa và ít người qua lại.

Đến 15h ngày 29/5, Báo mượn và điều khiển xe máy màu đỏ - đen BKS: 37C1-062.32 của bạn rồi đi vào bên trong một khu đô thị để tháo biển số xe máy, thay quần áo giấu trong bụi cỏ. Tiếp đó, Báo điều khiển xe máy đến gần phòng giao dịch ngồi chờ.

Khi thấy vắng người, Báo đi vào quầy giao dịch đe dọa nhân viên và cướp tiền sau đó bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Báo thay quần áo và vứt mũ, áo, khẩu, trang, giày, ba lô dọc đường, lắp biển số và trả xe rồi về phòng ngủ.

Đến tối Báo lấy một phần tiền cướp được mang đi trả nợ tại phường Nam Khê và gửi vào tài khoản ngân hàng để ăn chơi với bạn. Số tiền còn lại, Báo mang dấu ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn phường Thanh Sơn để sử dụng dần.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi được số tiền hơn 368 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Báo và tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án.