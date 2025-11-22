Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế mới của Bloomberg ở Singapore vào ngày 19/11, ông Rishi Sunak nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người lao động phải nắm vững các kỹ năng hiểu biết về trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, điều này là tối quan trọng để họ không bị mất vị trí vào tay những người thành thạo công nghệ này.

Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc họp năm 2024. Ảnh: Quốc hội Anh

Trong bối cảnh các công ty đang dần thay thế thực tập sinh bằng AI, ông Sunak dành lời khuyên cho hai con gái tuổi teen của mình rằng dù có thể sớm phải quản lý các bot AI, điều đó không có nghĩa là bản thân con người nên trở nên máy móc. Bên cạnh việc sử dụng các công cụ AI, ông khuyến khích các con phát triển các kỹ năng tương tác giữa người với người như sự thấu cảm và tư duy phản biện.

Cựu Thủ tướng Anh cho rằng xã hội sẽ không bao giờ đánh mất tầm quan trọng của khả năng tư duy, lập luận và đặt câu hỏi phản biện, do đó đây là những kỹ năng cực kỳ quan trọng mà người trẻ cần phát triển. Ông chia sẻ quan điểm của ông về kỹ năng và thị trường việc làm được đúc kết từ các nghiên cứu của các nhà kinh tế học tại Stanford cũng như dữ liệu từ LinkedIn. Ông khẳng định sẽ đảm bảo các con mình dành thời gian trau dồi những kỹ năng này trong quá trình trưởng thành.

Ông Sunak gia nhập nhóm các chuyên gia dự đoán rằng người lao động sẽ phải học cách quản lý các đội ngũ "tác nhân AI" (AI agents) - những chương trình phần mềm có khả năng tự động xử lý các tác vụ. Ông nhận định kỷ nguyên của các tác nhân này sẽ đến tương đối nhanh chóng.

Theo ông Sunak, tất cả mọi người, từ sinh viên mới tốt nghiệp đến các lãnh đạo cấp cao, đều sẽ phải làm quen với việc quản lý một đội ngũ các tác nhân AI. Các cử nhân trẻ tuổi sẽ cần hiểu rõ cách phân chia nhiệm vụ cho AI cũng như cách kiểm chứng độ chính xác của những công việc mà AI thực hiện. Điều này đòi hỏi một tư duy không ngừng học hỏi và duy trì sự tò mò.

Các bình luận của ông Sunak được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo công nghệ, như CEO Dario Amodei của Anthropic, đã cảnh báo AI có thể thu hẹp thị trường việc làm cấp thấp đối với lao động tri thức. Kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 7/2024, ông Sunak đã đảm nhận vai trò cố vấn tại Microsoft, Anthropic và Goldman Sachs.

Khi còn đương chức, ông Sunak từng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh An toàn AI đầu tiên của Anh vào năm 2023, thu hút sự tham gia của nhiều chính trị gia và lãnh đạo công nghệ hàng đầu. Tại sự kiện của Bloomberg, ông ủng hộ việc quản lý AI theo hướng cởi mở và cho rằng các chính phủ nên hợp tác với các phòng thí nghiệm AI để đánh giá rủi ro của công nghệ này.

(Theo Insider)