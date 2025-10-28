Theo đó, quý III/2025, GELEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.841 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 27.877 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 1.253 tỷ đồng, tăng 149,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, GELEX đạt 3.443 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ và vượt 13,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận bứt phá, GELEX vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

Tính đến hết tháng 9/2025, biên lợi nhuận gộp toàn GELEX đạt 20,7%, tăng mạnh so với 18,4% cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của GELEX đạt 65.251 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 31.983 tỷ đồng (tăng 40,1%).

Vốn chủ sở hữu đạt 27.625 tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm.

Các hệ số nợ, hệ số khả năng thanh toán và khả năng trả nợ duy trì tương đối ổn định ở mức an toàn, đảm bảo sức khỏa tài chính của doanh nghiệp.

(Nguồn: GELEX)