Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến từng gian trưng bày để kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ Mùa Thu 2025, chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối 25/10.

Đến sáng nay (24/10), toàn bộ công tác thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đã được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch đề ra. Các khu vực chủ đề chính của Hội chợ Mùa Thu 2025 như “Thu Thịnh Vượng”, “Tinh hoa Văn hóa Việt”, “Tinh hoa Thu Hà Nội”, “Thu Đất Việt - Sắc Nước Hương Thu” và “Thu Gia Đình” đã hoàn thiện, đang triển khai trưng bày sản phẩm.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra công tác tổ chức và tiến độ triển khai Hội chợ Mùa Thu 2025 tại VEC. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, các gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với văn hoá vùng miền về cơ bản đã hoàn thành. Trong đó, nhiều mặt hàng là đặc sản địa phương đã được mang đến hội chợ, dự kiến sẽ thu hút lượng lớn người tiêu dùng khi hội chợ chính thức diễn ra.

Các sản phẩm OCOP được trưng bày ấn tượng, mẫu mã bắt mắt với những câu chuyện văn hoá đặc trưng, là điểm nhấn đáng chú ý tại hội chợ lần này.

Trước đó, theo báo cáo về tiến độ triển khai hội chợ, các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 đã phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà VEC, trong đó có khoảng gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất).

Số lượng các ngành hàng trưng bày tại hội chợ cũng rất phong phú và đa dạng trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học và công nghệ, nông sản và thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại, hàng tiêu dùng...

Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra sản phẩm trưng bày tại các gian hàng. Ảnh: BTC

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 4/11. Đây là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng, 2.500 doanh nghiệp tham gia).

Hội chợ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và các địa phương phối hợp triển khai.

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Đồng thời, là dịp để kết nối giữa các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và công chúng trong nước, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Việt.