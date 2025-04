Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính.

Tính đến 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Hải Phát đạt 3.633 tỷ đồng, tăng 1,28% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 107 tỷ đồng, giảm 43,3% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 61,4 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2023.

Tổng số nợ phải trả đạt 4.067 tỷ đồng, giảm 13,6% so với năm 2023; trong đó nợ vay ngân hàng là 565 tỷ đồng, nợ vay từ trái phiếu là 879 tỷ đồng, nợ phải trả khác là 2.623 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,53.

Công ty Đầu tư Hải Phát đã phát hành 5 lô trái phiếu, với tổng giá trị phát hành là 1.950 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2024, nợ gốc trái phiếu của Đầu tư Hải Phát là 880 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lô HPX122018 chậm trả nợ gốc, đang phải đàm phán với trái chủ, công ty đã thanh toán 35/300 tỷ đồng tính đến ngày 6/3/2025; số tiền còn lại 265 tỷ đồng dự kiến sẽ thanh toán hết vào quý II/2025.

Lô HPXH2125007 vẫn đang nợ lãi là 16 tỷ đồng. Đầu tư Hải Phát cho biết, thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt và thanh khoản giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của công ty. Công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ số tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn cho các trái chủ.

Để có tiền trả trái phiếu, trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát dự định chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:5.

Với gần 1.521 tỷ đồng có thể huy động được từ đợt chào bán, công ty sẽ ưu tiên dùng gần 1.411 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ trái phiếu đã phát hành. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay của HPX tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội.

Tuy nhiên, công ty đã phải tạm dừng triển khai đợt chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do tình hình thị trường không thuận lợi và để đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán.

Công ty phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ đến hạn của trái phiếu và ngân hàng theo kế hoạch.

Thực tế, từ ngày 26/3-20/9/2024, cổ phiếu HPX đã giảm 37,95%, từ 8.300 đồng về 5.150 đồng/cổ phiếu và thấp hơn 48,5% so với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Hải Phát được biết đến là một đại gia bất động sản miền Bắc, nổi lên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, doanh nghiệp này rơi vào tình trạng khó khăn khi thị trường địa ốc trầm lắng kéo dài và thị trường trái phiếu trầm lắng hơn sau sự kiện Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát.

Theo thông tin vừa công bố, năm 2025, công ty sẽ tiếp tục tập trung cơ cấu, tái cấu trúc tài chính và cân đối nguồn vốn thanh toán dứt điểm các gói trái phiếu trong năm 2025.

Trong năm nay, Đầu tư Hải Phát đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.327 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp hợp nhất là 137 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/4, cổ phiếu HPX ở mức 4.000 đồng/cổ phiếu. HPX chưa từng quay lại mốc 10.000 đồng sau cú rơi thẳng đứng giai đoạn 2021-2022. Trước đó, thị giá HPX từng lên tới 40.000 đồng/cổ phiếu.