Bệ phóng hạ tầng dẫn lối dòng khách khổng lồ

Sức hút của khu phố thương mại Vincom Collection Bazaar trong siêu đô thị Vinhomes Global Gate gắn liền với bức tranh quy hoạch hạ tầng đang tăng tốc tại khu vực đông bắc Thủ đô. Sự kết nối của các tuyến giao thông huyết mạch tạo ra mạng lưới luân chuyển dòng khách thuận lợi, làm cơ sở vững chắc cho hoạt động thương mại.

Đối với tệp khách nội thành, bài toán di chuyển sẽ được giải quyết khi cầu Tứ Liên thông xe (dự kiến năm 2027), kéo khoảng cách từ Vincom Collection Bazaar đến lõi đô thị lịch sử chỉ còn 5 phút. Cùng với tuyến Metro số 4 trong tương lai, Vincom Collection Bazaar sẽ trở thành tâm điểm giải trí mới, đón đầu dòng khách nội đô dồi dào.

Vincom Collection Bazaar kết nối trung tâm, liên vùng và quốc tế thuận lợi nhờ mạng lưới hạ tầng đồng bộ. Ảnh phối cảnh

Mở rộng ra các tuyến liên vùng, dự án hưởng lợi trực tiếp từ lượng khách di chuyển giữa Hà Nội và "thủ phủ công nghiệp" phía Bắc nhờ vị trí điểm đầu tuyến nối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thông xe quý II/2027). Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa khởi công tháng 4/2026 với nhà ga đặt ngay trong lòng Vinhomes Global Gate cũng sẽ mang lại hàng triệu lượt khách mỗi năm cho Vincom Collection Bazaar.

Không dừng lại ở đó, khu phố thương mại này còn “hứng trọn” tệp khách quốc tế và chuyên gia. Hiện nay, tuyến đường Trường Sa đang đảm nhiệm xuất sắc vai trò trục xương sống dẫn dòng 30 triệu lượt khách/năm từ sân bay Nội Bài. Trợ lực thêm vào đó là Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) dự kiến vận hành vào cuối năm 2026, công suất 50 triệu lượt khách/năm.

Ngoài ra, Vincom Collection Bazaar còn sở hữu đặc quyền khai thác 60 triệu lượt khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, sự kiện) nhờ nằm kế cận Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cộng hưởng với sức mua sẵn có từ 40.000 cư dân tinh hoa Vinhomes Global Gate trong tương lai và hàng ngàn chuyên gia, trí thức làm việc tại các tòa tháp văn phòng liền kề.

“Trong bất động sản thương mại, kết nối giao thông hạ tầng là mạch máu. Một tọa độ đón được cả khách nội đô, khách tỉnh lân cận và tệp chuyên gia quốc tế như Vincom Collection Bazaar là cực kỳ hiếm hoi. Nhất là khi cầu Tứ Liên xây xong, giá trị thương mại tại đây sẽ tăng mạnh vì khoảng cách vào trung tâm nội đô chỉ còn vài phút”, anh Trần Nhật Minh, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội, phân tích.

Vincom Collection Bazaar nằm kế cận ga Cổ Loa - điểm đầu tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với thời gian di chuyển Hạ Nội - Hạ Long chỉ trong 23 phút. Ảnh phối cảnh

Trợ lực từ Vincom Retail và lời giải tài chính vượt trội

Để biến dòng khách khổng lồ thành lợi nhuận thật cho các chủ sở hữu, Vincom Collection Bazaar có một lợi thế độc quyền mà hiếm dự án nào có được - sự trực tiếp quản lý và vận hành của Vincom Retail. "Ông lớn" dẫn dắt thị trường bán lẻ Việt Nam không chỉ đơn thuần quản lý không gian mà còn đóng vai trò kiến tạo sức sống thương mại cho toàn khu.

Theo đó, Vincom Retail quy hoạch ngành hàng khoa học, đồng bộ ngay từ đầu. Lấy cảm hứng từ "Hà Nội 36 phố phường", mô hình "Phố hàng 2.0" được tái hiện sáng tạo qua sự đan cài giữa các tuyến phố truyền thống với không gian quốc tế thời thượng (K-Pop, C-Pop), tạo nên một hành trình mua sắm kết hợp giải trí (shoppertainment) giữ chân du khách dài lâu.

Song song với quy hoạch không gian, chiến lược marketing và tổ chức sự kiện liên tục của Vincom Retail sẽ biến nơi đây thành điểm đến văn hóa thay vì chỉ là phố mua sắm thuần túy.

Hàng loạt sự kiện quy mô sẽ được tổ chức thường kỳ như: Hội chữ Xuân Văn Miếu, Hội thu Hàng Mã, Hội hoa Tết Hàng Lược hay biểu diễn rối nước công nghệ tại hồ Hà Thành, liên tục tạo sức hút để khách hàng quay trở lại.

Cùng với đó, 2 hầm đỗ xe, năng lực tiếp nhận lên tới hơn 1.800 ô tô và gần 2.600 xe máy giúp tách biệt lối đi bộ với dòng xe cộ, khách hàng cũng yên tâm hơn khi vui chơi, mua sắm. Hệ thống PCCC đáp ứng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo mọi hoạt động giao thương diễn ra an toàn, thân thiện.

Vincom Collection Bazaar được quy hoạch theo mô hình mua sắm kết hợp giải trí (shoppertainment). Ảnh phối cảnh

Ngay lúc này, bài toán quản trị rủi ro tài chính đang thúc đẩy giới đầu tư hành động quyết đoán hơn tại Vincom Collection Bazaar. Các căn thương mại thấp tầng đang đượng hưởng chính sách “đóng băng” lãi suất 0 - 6%/năm, áp dụng trong suốt nửa thập kỷ. Cơ chế “khóa trần” này cho phép nhà đầu tư chủ động lập kế hoạch dòng tiền, yên tâm trước mọi biến động lãi suất vĩ mô.

Chưa dừng lại, chủ đầu tư còn triển khai chính sách cam kết tiền cho thuê lên tới 7%/năm, đồng thời miễn phí dịch vụ trong tối đa 5 năm. Ưu đãi nối tiếp ưu đãi giúp chủ sở hữu duy trì nguồn thu ổn định trong giai đoạn đầu vận hành.

Sự cộng hưởng của hạ tầng tỷ đô đang về đích, quy hoạch đồng bộ và bệ đỡ tài chính từ Vinhomes đã định vị Vincom Collection Bazaar như một điểm đến đầu tư giàu tiềm năng bậc nhất tại cực tăng trưởng đông bắc Hà Nội.