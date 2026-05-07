Theo hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để triển khai dự án khoảng 7.971ha.

Liên danh nhà đầu tư cho biết sẽ tiến hành khảo sát, thống kê diện tích đất bị thu hồi, loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng cũng như nhu cầu tái định cư để lập phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đủ điều kiện.

Liên danh đề xuất dự án được áp dụng cơ chế tái định cư linh hoạt với các phương án.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Phương án thứ nhất là bố trí tái định cư tại các khối chung cư thuộc dự án thành phần số 16 - Khu đô thị đa mục tiêu phường Long Biên - Bồ Đề quy mô hơn 390ha và dự án thành phần số 17 - Khu đô thị tái định cư phường Lĩnh Nam rộng khoảng 280ha.

Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn quỹ nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm và xã Đông Anh với quy mô khoảng 696ha.

Phương án thứ ba là hỗ trợ, đền bù bằng tiền với các hộ dân có nhu cầu.

Theo đề xuất, chi phí bồi thường đất sẽ căn cứ theo bảng giá đất do UBND TP Hà Nội ban hành tại thời điểm thu hồi. Giá trị tài sản gắn liền với đất được xác định trên cơ sở kiểm kê thực tế và đơn giá của cơ quan có thẩm quyền.

Vị trí Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Long Biên và Bồ Đề. Ảnh: CĐT

Vị trí Khu đô thị định cư phường Lĩnh Nam. Ảnh: CĐT

Chi phí hỗ trợ gồm các khoản hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ thuê nhà tạm cư (nếu có) và các khoản hỗ trợ khác theo chính sách của địa phương và quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp bị thu hồi toàn bộ đất ở hoặc phần đất còn lại không đủ điều kiện để ở, sẽ được bố trí tái định cư. Chi phí tái định cư bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, chi phí xây dựng nhà tái định cư (nếu có), và các khoản chi phí liên quan khác phục vụ cho công tác bố trí tái định cư.

Liên danh nhà đầu tư cho biết tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được xác định sau khi hoàn tất kiểm kê thực địa, lập phương án cụ thể và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong hồ sơ gửi UBND TP Hà Nội, liên danh xác định việc giải phóng mặt bằng khu dân cư phường Hồng Hà thuộc vành đai 1 điểm nhấn, cần thực hiện ngay để hình thành “mặt tiền đô thị mới" cho tuyến đại lộ đi qua khu vực “phòng khách đô thị”. Đây cũng là khu vực dự kiến xây dựng khu đô thị hỗn hợp cao tầng, trung tâm tài chính, văn hóa, du lịch...