Với tỷ lệ cây xanh - mặt nước lên tới 65 m2/người, dự án không chỉ tạo sự khác biệt về môi trường sống mà còn định hình một chuẩn mực mới cho các siêu đô thị trong tương lai.

Khi không gian xanh ngày càng “xa xỉ”

Theo hệ thống quan trắc của IQAir, Hà Nội nhiều lần lọt top những thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Đáng lo ngại hơn, ngay cả khu vực vốn được xem là “lá phổi xanh” hiếm hoi của nội đô như Tây Hồ cũng nhiều lần ghi nhận chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hiểm.

Theo KTS. Lê Thị Minh Hằng, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, sự thiếu hụt nghiêm trọng không gian xanh tại khu vực nội thành là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí ngày càng suy giảm, kéo theo hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Đây là lý do khiến thành phố ngày càng nóng bức, ngột ngạt hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người dân.

KTS. Lê Thị Minh Hằng cho biết thêm, hiện diện tích cây xanh trong nội đô chỉ đạt khoảng 1 m2/người - một con số gần như “chạm đáy” nếu đặt trong tương quan với các thành phố phát triển trên thế giới. Ngay cả khi cộng thêm mật độ cây xanh ở khu vực ngoại thành, bình quân toàn thành phố cũng mới đạt khoảng 5,52 m2/người.

GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, không gian xanh suy giảm là lý do cho sự chuyển dịch tư duy quan trọng của người Hà Nội, thay thế "giá trị vị trí" bằng "giá trị sống". Điểm làm nên “chất phong lưu” của một kẻ sĩ Hà thành giờ đây không còn là sự xa hoa của một căn nhà mặt phố mà là sự trong lành, thư thái trong một không gian sống xanh, sạch và mãn nhãn.

Vinhomes Global Gate Hạ Long - Nơi chuẩn sống xanh hiện diện trên từng mét vuông

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long gây chú ý với định hướng trở thành siêu đô thị đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn ISO 37125 - bộ tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về phát triển đô thị bền vững.

Để có thể “chinh phục” tiêu chuẩn này, Vinhomes đã dành khoảng 2.500 ha, tương đương với 40% diện tích toàn dự án cho cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn. Quy đổi trung bình, mỗi cư dân tại siêu đô thị sẽ sở hữu khoảng 65 m2 không gian xanh - một con số vượt trội so với mặt bằng chung tại nhiều quốc gia phát triển.

Đồng thời, hiếm có siêu đô thị nào trên thế giới được ôm trọn bởi hai đại công viên như Vinhomes Global Gate Hạ Long. Ở phía Đông Bắc, công viên rừng Globe Hạ Long trải rộng tới 662 ha - tương đương gấp 13 lần công viên Thống Nhất (Hà Nội) và thậm chí vượt xa cả Central Park, biểu tượng xanh trứ danh của nước Mỹ.

Trong khi đó, phía Tây Nam dự án là công viên Wonder Mangrove - công viên câu cá rừng ngập mặn lớn bậc nhất thế giới, quy mô lên tới 800 ha. Không chỉ gây ấn tượng về diện tích, hệ sinh thái rừng ngập mặn tại đây còn sở hữu khả năng hấp thụ carbon cao gấp 4 lần so với rừng trên cạn, tạo “lá phổi xanh” khổng lồ, góp phần thanh lọc không khí và nâng tầm chất lượng sống cho toàn khu đô thị.

Đặc biệt, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được bao bọc bởi một “cỗ máy điều hòa” tự nhiên khổng lồ mang tên vịnh Hạ Long. Những làn gió mát từ khơi xa len lỏi qua từng khu ở, góp phần điều tiết vi khí hậu, mang lại bầu không khí trong lành, dễ chịu quanh năm.

Không chỉ dừng lại ở sự thoải mái về thể chất, mỗi khi hướng tầm mắt ra vịnh - di sản thiên nhiên hàng triệu năm tuổi - cư dân còn chạm tới một trạng thái cân bằng tinh thần hiếm có, yếu tố làm nên giá trị khác biệt của một đô thị biển đẳng cấp.

Từ Hà Nội - nơi mật độ cây xanh nội đô chỉ khoảng 1 m2/người đến Vinhomes Global Gate Hạ Long - nơi tỷ lệ đạt 65 m2/người là quãng đường tương đương chỉ 23 phút di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao. Một nhịp sống mới đang dần hình thành, nơi trung tâm đô thị và không gian sống xanh trở nên liền mạch và gần kề hơn bao giờ hết.

“Khoảng thời gian 23 phút còn nhanh hơn việc đi từ Cầu Giấy tới Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm. Từ đó, Hạ Long sẽ thực sự trở thành lõi trung tâm mở rộng của Hà Nội. Trong tương lai, Thủ đô sẽ đóng vai trò là ‘phòng khách’ (trung tâm giao dịch, chính trị, ngoại giao), còn Hạ Long là ‘vườn thượng uyển’ (nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp)”, PGS.TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng - Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhận định.

Theo vị chuyên gia, Hạ Long đang chuyển mình theo mô hình phát triển đa cực gắn với hạ tầng đường sắt tốc độ cao. Tại đây, Vinhomes Global Gate Hạ Long - một siêu đô thị biển hiện đại, không khói bụi, tích hợp tiện ích cao cấp, công nghệ quản lý vận hành thông minh giữa kỳ quan thiên nhiên sẽ tạo ra một "lực hút" mạnh mẽ đối với giới tinh hoa không chỉ từ Hà Nội mà còn từ Hải Phòng, Bắc Ninh và các vùng lân cận.

