Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó có nội dung nêu trên.

Nghị quyết áp dụng với hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề được khuyến khích đầu tư di dời vào cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó là các cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nằm trong khu dân cư (đô thị hoặc nông thôn) thực hiện di dời gắn với đầu tư vào cụm công nghiệp hoặc cơ sở sản xuất đầu tư mới.

Một đơn vị sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại khu công nghiệp ở phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh.

Chính sách hỗ trợ bao gồm:

Hỗ trợ chi phí xây dựng nhà xưởng mới tại cụm công nghiệp với mức hỗ trợ 30% chi phí xây dựng nhưng không quá 550 triệu đồng/cơ sở. Đối tượng áp dụng là cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn tỉnh trước ngày nghị quyết này có hiệu lực, nằm trong khu vực dân cư (đô thị hoặc nông thôn), thực hiện di dời gắn với đầu tư vào cụm công nghiệp.

Hỗ trợ chi phí thuê hạ tầng để thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh vào các cụm công nghiệp cho các đối tượng nêu tại nghị quyết với mức hỗ trợ 100% chi phí thuê hạ tầng trong 5 năm, tối đa 300 triệu đồng/cơ sở.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/5. Các trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách trước ngày 31/12/2030 nhưng chưa nhận hoặc chưa nhận đủ mức hỗ trợ vẫn được tiếp tục hưởng theo quy định.