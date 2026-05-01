Có nhà vẫn được mua nhà xã hội nếu đi làm xa 20km

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 51, quy định về các trường hợp người đã có nhà ở nhưng ở xa nơi làm việc vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, người dân đã sở hữu nhà ở tại Hà Nội nhưng khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20km trở lên vẫn có thể được mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Đồng thời, quãng đường từ dự án đăng ký mua đến nơi làm việc không quá 75% khoảng cách di chuyển từ nhà ở hiện tại.

Khoảng cách này được xác định theo “tuyến đường bộ ngắn nhất”, được xác định bằng Google Maps theo chế độ di chuyển bằng ô tô tại thời điểm xét duyệt hồ sơ.

Dù điều kiện được nới lỏng, người mua vẫn phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản như thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách, chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội và đảm bảo yêu cầu về thu nhập.

Nới trần thu nhập

Một điểm mới đáng chú ý khác đến từ Nghị định 136 của Chính phủ (ban hành ngày 7/4), trong đó điều chỉnh tăng mức trần thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội.

Đồ họa: Hồng Khanh

Cụ thể, cá nhân (chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân) được phép có thu nhập tối đa 25 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với trước). Trường hợp người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức trần này lên tới 35 triệu đồng/tháng.

Với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng có thể đạt tối đa 50 triệu đồng/tháng, cao hơn 10 triệu đồng so với quy định cũ.

Điều kiện tài chính được xét dựa trên thu nhập thực tế trong 12 tháng gần nhất. UBND cấp tỉnh sẽ quy định hệ số điều chỉnh, nhưng không vượt quá tương quan thu nhập bình quân của địa phương so với cả nước.

Một số trường hợp không cần bốc thăm

Đầu tháng 4, Hà Nội cũng bổ sung thêm các nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội mà không cần tham gia bốc thăm.

Nhóm 1 là chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng không có nhu cầu mua nhà tái định cư.

Nhóm 2 là chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi không đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng có khó khăn về nhà ở.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn phải có xác nhận của UBND cấp xã về nhu cầu và điều kiện, đồng thời chưa từng mua nhà ở xã hội trước đó.

Về điều kiện cư trú, người đăng ký phải thuộc một trong hai nhóm. Một là, hộ gia đình hoặc cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở (hoặc phần còn lại không đủ điều kiện tách thửa) và không còn nhà, đất nào khác trên địa bàn cấp xã nơi thu hồi.

Hai là, trường hợp không bị thu hồi hết đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư, trong khi thực tế có đông nhân khẩu (trên 7 người) hoặc nhiều hộ cùng sinh sống trên một thửa đất, với diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn hoặc bằng mức quy định của Chính phủ.