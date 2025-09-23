Ngày 23/9/2025, ca sĩ Khánh Phương đăng tải bài viết trên mạng xã hội, giải thích và xin lỗi khán giả về lùm xùm liên quan đến MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Theo nam ca sĩ, nhóm nhận tài trợ từ một công ty với yêu cầu đặt logo trong vài cảnh của MV. Khánh Phương khẳng định nhóm không biết logo này liên quan đến cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép kinh doanh của đơn vị tài trợ.

Anh thừa nhận "sơ suất và chủ quan" khi không kiểm tra kỹ thông tin, dẫn đến hậu quả tiêu cực và gây thất vọng cho người hâm mộ. Trong bài viết, Khánh Phương gửi lời xin lỗi chân thành, mong muốn khán giả thông cảm và cam kết phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Ngày 18/9/2025, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng ra mắt MV Anh em trước sau như một.

Tuy nhiên, MV sau đó bị chỉ trích khi khán giả phát hiện nhiều hình ảnh liên quan trang web cá cược. Logo xuất hiện trên cốc nước, áo, bao bì đạo cụ, thậm chí có cảnh lướt giao diện trang web.

Khán giả phản ứng gay gắt, nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Tối 21/9, MV gốc bị gỡ khỏi kênh YouTube và được thay thế bằng phiên bản không còn logo cá cược. Động thái này bị đánh giá là "xóa dấu vết" thiếu minh bạch, khiến khán giả càng bức xúc.

Ngày 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM thông báo gửi thư mời ê-kíp và diễn viên tham gia MV làm việc sáng 23/9. Cả 5 thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng được yêu cầu làm rõ hành vi quảng cáo cờ bạc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Ưng Hoàng Phúc trước đó cũng lên tiếng trên Facebook khẳng định không quảng cáo cho trang web cá cược. Dù cả 2 ca sĩ phủ nhận ý định quảng bá cờ bạc nhưng vẫn khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều khán giả cho rằng logo xuất hiện dày đặc không thể chỉ là "sai sót kỹ thuật" và lời xin lỗi của Khánh Phương đưa ra quá muộn.