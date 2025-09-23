Ngày 22/9, báo VietNamNet đưa tin Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM mời lên làm việc 5 ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng; quản lý là người mẫu Kim Cương và một số cá nhân có liên quan MV Anh em trước sau như một.

Sản phẩm này đang bị lên án dữ dội trên mạng xã hội vì loạt cảnh quảng cáo lộ liễu một trang web cá độ bất hợp pháp.

Tinh vi

Hôm 18/9, 5 ca sĩ này tổ chức họp báo tại TPHCM về việc thành lập nhóm nhạc lấy tên Ngũ Hổ Tướng và giới thiệu MV debut Anh em trước sau như một. Ngoài MV còn phim ngắn cùng tên phát hành ngày 21/9.

Họ dành thời gian nói về tình bạn nhiều năm giữa một số thành viên; về việc 5 ca sĩ nổi tiếng, có sự nghiệp riêng, là thanh xuân của thế hệ 8X, 9X bất ngờ lập nhóm nhạc.

Việc các ca sĩ thành danh lập nhóm nhạc không mới. Tuy nhiên, từ đầu Ngũ Hổ Tướng đã không cho thấy ý định hoạt động bền vững, lâu dài.

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Họ không tạo kênh riêng để phát hành sản phẩm, không có tài khoản mạng xã hội; ngoài dự án Anh em trước sau như một cũng không còn kế hoạch nào khác.

Tối 18/9, MV được đăng tải trên kênh cá nhân của 5 ca sĩ, thu hút lượng khán giả nhất định xem sản phẩm nhưng không phát hiện điều gì.

Tối 21/9, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ tranh cãi về phim ngắn Anh em trước sau như một có loạt cảnh quảng cáo lộ liễu một trang web cá độ bất hợp pháp.

Các sản phẩm này lập tức bị ẩn trong thời gian ngắn, khi xuất hiện trở lại đã không còn các cảnh quảng cáo nói trên.

Sáng 22/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc phản hồi ngắn gọn trên Facebook, nhấn mạnh "MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Logo nhà cái cá cược xuất hiện dày đặc trong sản phẩm. Ảnh: Chụp màn hình

Xâu chuỗi các tình tiết, không khó nhận thấy 5 ca sĩ này đã quảng cáo web cá độ bất hợp pháp một cách tinh vi. Việc "đánh lận con đen" giữa MV và phim ngắn cùng thời điểm phát hành phần nào "tung hỏa mù" dư luận.

Ngoài ra, việc thay sản phẩm trong thời gian ngắn được cho là nhóm đã chuẩn bị 2 phiên bản từ trước để kịp thời xử lý khi bị phát giác.

Không thể vô can

Khi bị một khán giả chất vấn, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đối đáp: "Em xem ở đâu thấy anh quảng cáo vậy? Khi nào thấy anh cầm trực tiếp hãy nói. Mạng bây giờ nhiều tin rác lắm em".

Với việc 5 ca sĩ làm sản phẩm chung, nếu một trong số sản phẩm được đăng lên kênh cá nhân bị phát hiện có cảnh quảng cáo cá độ, không thể cho rằng thành viên nào vô can hay đứng ngoài vụ việc.

Cách ca sĩ Ưng Hoàng Phúc phản ứng căng thẳng là thái độ không phù hợp khi công chúng có cơ sở để nghi anh vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, 1 năm trước, anh từng ra MV Đi sai nước cờ lên án vấn nạn cá độ trong thể thao.

Khánh Phương, Châu Khải Phong từng quay clip với một nhân vật tai tiếng. Ảnh: Chụp màn hình

Trước vụ việc của nhóm Ngũ Hổ Tướng, nhiều nghệ sĩ từng bị lên án vì ngang nhiên quảng cáo website cá độ, bài bạc, tiền ảo.

Năm ngoái, chính Khánh Phương - thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng - từng gây xôn xao khi xuất hiện chung clip với một nhân vật tai tiếng về cờ bạc trực tuyến.

Không chỉ những ca sĩ qua thời như Khánh Phương, Hoa Vinh hay Châu Khải Phong, các gương mặt đương thời như Trang Pháp, MLee, Băng Di và Thùy Anh cũng từng hồn nhiên quảng cáo cho nền tảng đánh bạc.

Năm 2022, nhóm 4 cô gái sang Hàn Quốc xem trận đấu giao hữu giữa Tottenham Hotspur và các ngôi sao K.League. Họ liên tục cập nhật hình ảnh về chuyến đi, mỗi bài đăng đều ngập tràn tên trang web cá độ trực tuyến; thậm chí mặc áo có logo, chụp ảnh quảng cáo và kêu gọi fan theo dõi "công ty giải trí trực tuyến và tiếp thị thể thao" (cách gọi đánh tráo khái niệm của 4 ca sĩ - PV) này.

Ca sĩ Trang Pháp từng quảng cáo web cá độ. Ảnh: FBNV

Bên cạnh cá độ, hoạt động quảng cáo tiền ảo - một hành vi bị cấm khác cũng diễn ra sôi nổi.

Năm 2021, một nhóm nghệ sĩ nổi tiếng như: Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Lưu Đê Ly... đồng loạt đăng bài quảng cáo đồng Dogecoin với nội dung và hashtag giống nhau. Riêng người đẹp Ngọc Trinh còn nhiệt tình đăng mấy bài liền.

Khi bị chỉ trích, họ ẩn các bài viết và không phản hồi thêm hay xin lỗi.

Hồn nhiên quảng cáo hay coi thường khán giả?

Điểm chung của các trường hợp trên, nhóm nghệ sĩ, người nổi tiếng đồng loạt đăng bài một cách thản nhiên rồi xóa; không xin lỗi, giải thích, đôi lúc phủ nhận, chối bỏ trách nhiệm.

Về bản chất, quảng cáo là hành vi đăng tải nội dung mang tính chất giới thiệu, lôi kéo, khuyến khích sử dụng dịch vụ/sản phẩm, không phụ thuộc thời gian tồn tại. Hành vi đã được xác lập ngay từ lúc bấm nút đăng tải.

Nghệ sĩ đăng công khai trên tài khoản mạng xã hội có lượng theo dõi lớn thì dù xóa ngay, nội dung ấy vẫn được phát tán đến người theo dõi, có thể được chụp màn hình, lưu lại; tệ hơn là làm dấy lên một làn sóng truyền thông tranh cãi trên mạng xã hội.

Tức, từ khía cạnh nào, bên thuê quảng cáo - ở đây là các nhà cái, trang web cá độ đều đã đạt được mục đích.

Sự kiện Kiều Minh Tuấn và loạt diễn viên nổi tiếng "quảng cáo hết mình rồi xóa bất thình lình" từng gây tranh cãi dữ dội vào năm 2021. Ảnh: Chụp màn hình

Với đặc thù nghề nghiệp, nghệ sĩ, người nổi tiếng gần như không có khả năng nhầm lẫn hay vô tình quảng cáo như lời biện bạch. Việc họ quảng cáo bất chấp rủi ro có thể đến từ 2 nguyên do.

Thứ nhất, từ góc độ pháp lý, khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thì đồng thời cấm quảng cáo. Vì vậy, quảng cáo đánh bạc, cá cược mặc nhiên là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cá nhân vi phạm bị phạt từ 50-100 triệu đồng; ngoài ra còn bị buộc gỡ bỏ hoặc xóa nội dung quảng cáo.

Nhiều chuyên gia luật đặt vấn đề: Mức phạt nêu trên có thể không thấp nhưng sẽ ra sao nếu những trang web cá độ, cờ bạc này trả cho nghệ sĩ, người nổi tiếng số tiền cao hơn mức phạt?

Nếu chế tài pháp luật không đủ tính răn đe, nghệ sĩ, người nổi tiếng và ê-kíp sẽ chỉ cần tập trung giải quyết, xử lý khủng hoảng truyền thông trong và sau vụ việc.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm biểu diễn cho 1 trang cá độ cờ bạc. Ảnh: Chụp màn hình

Vì vậy, thứ hai, tình trạng nghệ sĩ bất chấp quảng cáo có phần đến từ sự dễ dãi của khán giả.

Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Trang Pháp, Ngọc Trinh, Khả Như, MLee... đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng đương thời. Sau khi quảng cáo trái pháp luật và gây tranh cãi, họ giữ im lặng một thời gian rồi trở lại hoạt động trở lại.

Điều này khai thác từ đặc điểm người dùng mạng xã hội ngày nay dễ bị cuốn theo các vụ việc viral trên mạng xã hội, chóng giận nhưng cũng chóng quên.

Bên cạnh chế tài của pháp luật, công chúng cũng cần có thái độ cứng rắn, nghiêm khắc chấn chỉnh những trường hợp cố ý, bất chấp sai phạm.

Bởi nghệ sĩ và công chúng có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Nếu "thả cửa" cho nghệ sĩ quảng cáo nhà cái, tiền ảo, hậu quả xảy đến với những người tin tưởng, làm theo là khôn lường.

Nguyễn Hoàng